2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

12 Ekim 2025 Pazar 12:29

 Kaza, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi D130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R. hakimiyetinde seyir halinde olan 41 K 9964 plakalı otomobil, önünde sarı ışıkta duran 41 AOP 654 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürüklenerek tabelaya çarptı. Meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. 
İHA
