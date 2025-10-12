SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZELİ GÜREŞÇİLER BALKAN ŞAMPİYONASI HAZIRLIK KAMPINDA

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün genç güreşçileri milli takıma davet edilerek büyük bir başarıya imza attı. Başkan Zinnur Büyükgöz, Balkan Şampiyonası hazırlık kampında yer alan sporcuları ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

GEBZELİ GÜREŞÇİLER BALKAN ŞAMPİYONASI HAZIRLIK KAMPINDA

12 Ekim 2025 Pazar 11:58

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün güreş branşında yetişen başarılı sporcular, milli takıma seçilerek Gebze’nin gururu oldular. Kulübün lisanslı sporcularından Süleyman Cerit (92 kg) ve Ali Kemal Kaldırım (110 kg), U17 Serbest Güreş Milli Takımı kadrosuna; Kamil Gökçe (61 kg) ise U20 Serbest Güreş Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Milli formayı giymeye hak kazanan Gebzeli sporcular, 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesinde hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milli takıma seçilen sporcuları kamp çalışmalarında ziyaret ederek moral verdi. Sporcularla sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Genç sporcularımızın azmi, disiplini ve inancı bizleri gururlandırıyor. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.” dedi.

Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini vurgulayan Büyükgöz, milli formayı terletecek güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti.


Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden
Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı
Büyükşehir’den yelken tutkunlarına modern tesis Büyükşehir’den yelken tutkunlarına modern tesis
Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı geçti Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı...
Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü
Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün karate branşı sporcuları, turnuvalardan madalyaları toplamaya...

Haberi Oku