GEBZELİ GÜREŞÇİLER BALKAN ŞAMPİYONASI HAZIRLIK KAMPINDA

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün genç güreşçileri milli takıma davet edilerek büyük bir başarıya imza attı. Başkan Zinnur Büyükgöz, Balkan Şampiyonası hazırlık kampında yer alan sporcuları ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün güreş branşında yetişen başarılı sporcular, milli takıma seçilerek Gebze’nin gururu oldular. Kulübün lisanslı sporcularından Süleyman Cerit (92 kg) ve Ali Kemal Kaldırım (110 kg), U17 Serbest Güreş Milli Takımı kadrosuna; Kamil Gökçe (61 kg) ise U20 Serbest Güreş Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Milli formayı giymeye hak kazanan Gebzeli sporcular, 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesinde hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milli takıma seçilen sporcuları kamp çalışmalarında ziyaret ederek moral verdi. Sporcularla sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Genç sporcularımızın azmi, disiplini ve inancı bizleri gururlandırıyor. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.” dedi.

Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini vurgulayan Büyükgöz, milli formayı terletecek güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti.





Editör: Hüseyin Resul Şimşek