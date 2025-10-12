GÜNDEM:
GEBZE’DE BİNLERCE VİCDAN GAZZE İÇİN SOKAKLARDA BULUŞTU

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gazze’deki soykırımın ikinci yılında Gebze, insanlık ve dayanışma adına tarihi bir yürüyüşe imza attı. Binlerce vatandaş, Gebze’den Gazze’ye Direnişe Bin Selam! sloganlarıyla tek yürek oldu.

12 Ekim 2025 Pazar 12:49

Gazze’de yaşanan insanlık dramının ikinci yıl dönümünde, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, şehrin tarihine geçecek bir manzaraya sahne oldu. Saat 18.00’de İlyasbey Camii önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’nda son buldu. Binlerce Gebzeli, şehrin caddelerini ve sokaklarını vicdanın sesiyle doldurdu.

Katılımcılar, Gazze’de süren zulme dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla bir araya geldi. Yürü Gebze, ayaklarına Gazze gücü gelsin! sloganlarıyla yankılanan yürüyüş, katılım ve coşkusu bakımından Gebze tarihinin en büyük yürüyüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kent Meydanı’nda kurulan platformda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, katılımcılara teşekkür ederek yürüyüşe destek verdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, Bu mücadele eşref-i mahlukat ile esfel-i safilinin mücadelesidir. Şüphesiz Gazze kazanacak, insanlık kazanacak, biz kazanacağız. sözleriyle büyük alkış aldı.

Etkinliğe ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti temsilcileri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları da katılarak destek verdi.

Sumud Filosu aktivisti Said Ercan, yaptığı konuşmada “Ülkemiz bizimle beraber 44 ülkenin aktivistini de aldı. İşte büyük Türkiye! Bu ülkemle bir kez daha gurur duydum.” dedi. Katılımcılar, Gazze için susma, insanlık için yürü! çağrısıyla tek yürek oldu.

Yürüyüşün ardından Kent Meydanı’nda kurulan Kanıt Fotoğraf Sergisi”nde Anadolu Ajansı tarafından belgelenen insanlık suçlarını gösteren kareler sergilendi. Ardından Gebze’den Gazze’ye Bir Nefes başlıklı söyleşi, Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde gerçekleşti. Söyleşide Yıldız Soylu, Ahmet Turgut, Ümit Gülbüz Ceylen, Doç. Dr. Şeyma Denli Yalvaç, Fatih Tuğra Doruk, Said Ercan ve Gazze’den Nilay söz aldı.

Katılımcılar, Gazze’nin direnişi, insanlığın ortak vicdanı ve dayanışmanın önemi üzerine düşüncelerini paylaştı. O gün Gebze, Gazze’ye bin selam gönderdi; şehir, insanlık, dayanışma ve adalet adına unutulmaz bir mesaj verdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

