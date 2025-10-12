ASAYİŞ:
Kocaeli’de feci kaza: Sürücü yola fırladı, araç ters döndü

Kocaeli D-100 Karayolu’nda 2 otomobilin karıştığı kazada, çarpmanın şiddetiyle bir araç sürücüsü yola fırlarken, diğer araç ise ters döndü.

Kocaeli'de feci kaza: Sürücü yola fırladı, araç ters döndü

12 Ekim 2025 Pazar 12:31

 Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  A.A. hakimiyetinde bulunan 34 HP 5478 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A.E idaresindeki 28 ACM 136 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak ters döndü. Çarpmanı şiddetiyle Tofaş marka otomobil sürücüsü yola fırlarken, araç ise adeta parçalandı. Ters dönen araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı. Tofaş marka araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. 
  Kaza sebebiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
