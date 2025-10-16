İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇAK-TİM’den kaymakamlık personeline deprem eğitimi

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), doğal afetler konusunda ilçe genelinde bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. ÇAK-TİM ekibi son olarak Çayırova Kaymakamlığı personellerine deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirmede bulundu.

ÇAK-TİM'den kaymakamlık personeline deprem eğitimi

16 Ekim 2025 Perşembe 09:50

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte kurulan ve 6 Şubat depremlerinden sonra gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmalarıyla takdir toplayan ÇAK-TİM, ilçe genelindeki eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca ilçedeki okullarda afet farkındalık eğitimi gerçekleştiren ÇAK-TİM, son olarak Çayırova Kaymakamlığı’nda eğitim verdi. Kaymakamlığa bağlı birim müdürleri ve personeller, ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman’ın anlatımlarıyla, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirildi.

 

“ÇÖK-KAPAN-TUTUN” TEKNİĞİ GÖSTERİLDİ

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “ÇAK-TİM ekibimiz, kaymakamlığımız bünyesindeki müdür ve personellere afet farkındalık eğitimi verdi. Ekibimiz deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere dair bilgiler verirken, uygulamalı olarak olarak Çök-Kapan-Tutun tekniği gösterildi” denildi. Eğitim, program sonrasında günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi Mobil, yenilenen yüzüyle yayında Çayırova Belediyesi Mobil, yenilenen yüzüyle yayında
Başkan Çiftçi, “Sizler, bizim geleceğimizsiniz” Başkan Çiftçi, “Sizler, bizim geleceğimizsiniz”
Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor
Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı
Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika
TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi Mobil, yenilenen yüzüyle...
Dijital Belediyecilik alanında birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu kez de mobil uygulamayı...

Haberi Oku