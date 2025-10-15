İLÇE HABERLERİ:
Çayırova Belediyesi Mobil, yenilenen yüzüyle yayında

Dijital Belediyecilik alanında birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu kez de mobil uygulamayı yenilenen yüzüyle yayına alındı. Belediyeden haberler, güncel duyurular, ödemeler, etkinlikler, nöbetçi eczaneler vb. birçok konuya ilçe sakinleri tek uygulama üzerinden ulaşabilecek.

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:50

 Çayırova Belediyesi, dijital belediyecilik alanında bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Bugüne kadar ‘İnşaat projelerinin dijital ortamda incelenmesi, dijital arşiv, e-belediye ve Whatsapp Çözüm hattı’, e-İmar uygulaması gibi birçok alanda Çayırovalı ilçe sakinlerine dijital ortamda çözüm sunan Çayırova Belediyesi, bu kez de mobil uygulamasıyla ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıracak. Yenilenen yüzüyle yayına alınan ve mobil uygulama marketlerinden erişilebilen uygulama sayesinde ilçe sakinleri tek tıkla belediyenin birçok hizmetini öğrenebilecek ve işlerini belediyeye gitmeden halledebilecek.

 

BİRÇOK HİZMETE TEK TIKLA ULAŞILIYOR

Yayına alınan uygulama kapsamında, İmar sorgusu, kent rehberi, nöbetçi eczaneler, beyan takibi, belediye borç ödeme sayfası, etkinlik duyuruları, nöbetçi eczaneler, belediye haberleri, belediye duyuruları vb. gibi hizmetlere erişebilecek. İlçe sakinleri uygulamaya kayıt olarak, kişisel bilgileriyle de kendilerine arayüz oluşturabiliyor. Çayırova Belediyesi’nin yenilenen mobil uygulaması, tüm mobil uygulama marketlerinde yer alıyor.

(Ömer İLGEÇ)

