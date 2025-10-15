Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek