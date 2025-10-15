GÜNDEM:
Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın, A Millî Futbol Takımımızı Kocaeli’de Karşıladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan maçı için Kocaeli’ye gelen A Millî Futbol Takımı, Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından karşılandı.

15 Ekim 2025 Çarşamba 15:42

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 14 Ekim 2025 Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımımız, Kocaeli’ye geldi.

Millî kafileyi Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın karşıladı.
Karşılamada ayrıca TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular yer aldı.

Vali İlhami Aktaş, A Millî Takımımıza Gürcistan karşılaşmasında başarılar dileyerek milli oyuncularla bir süre sohbet etti.

A Millî Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde 100. kez A Millî formayı giymesi sebebiyle teknik heyet, futbolcular, TFF yöneticileri ve Vali İlhami Aktaş tarafından tebrik edildi. Kocaeli Stadyumu’nda Hakan Çalhanoğlu için pasta kesilerek anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi.

Karşılama programında Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul da eşlik etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

