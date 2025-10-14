Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Başvurular 15 Ekim Çarşamba gününe kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi (DAREN) üzerinden alınacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 7 441 / 1922 numaralı telefondan Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ulaşabilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelsiz bir yaşam için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Engelli kardeşlerimizin toplumun her alanında yer alabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu anlamda onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir adım. Her bireyin eşit imkânlara sahip olduğu bir Darıca için çalışmaya devam edeceğiz.”
(Emre KAHRAMAN)