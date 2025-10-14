Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına dokunan eğitimlerle yeni döneme merhaba diyor. Yeni dönem kayıtlarının başladığı kurslar sayesinde özel bireyler, hem kendilerini geliştirecek hem de sosyal hayata daha güçlü katılım sağlayacaklar.

Darıca Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını artırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde yeni dönem kurs kayıtlarını başlattı. Bedensel engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenecek kurslar, kişisel gelişimden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunacak. Kurs programları kapsamında; kişisel gelişim, sosyal beceri, el sanatları ve görsel sanat eğitimleri verilecek. Katılımcılar, hem yeni beceriler kazanma hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirme fırsatı bulacak. Eğitimler, hafif ve orta düzey engel grubundaki 18 yaş üzeri bireyler için planlandı.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başvurular 15 Ekim Çarşamba gününe kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi (DAREN) üzerinden alınacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 7 441 / 1922 numaralı telefondan Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ulaşabilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelsiz bir yaşam için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Engelli kardeşlerimizin toplumun her alanında yer alabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu anlamda onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir adım. Her bireyin eşit imkânlara sahip olduğu bir Darıca için çalışmaya devam edeceğiz.”



(Emre KAHRAMAN)