İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına dokunan eğitimlerle yeni döneme merhaba diyor. Yeni dönem kayıtlarının başladığı kurslar sayesinde özel bireyler, hem kendilerini geliştirecek hem de sosyal hayata daha güçlü katılım sağlayacaklar.

Darıca'da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor

14 Ekim 2025 Salı 09:43

 Darıca Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını artırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde yeni dönem kurs kayıtlarını başlattı. Bedensel engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenecek kurslar, kişisel gelişimden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunacak. Kurs programları kapsamında; kişisel gelişim, sosyal beceri, el sanatları ve görsel sanat eğitimleri verilecek. Katılımcılar, hem yeni beceriler kazanma hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirme fırsatı bulacak. Eğitimler, hafif ve orta düzey engel grubundaki 18 yaş üzeri bireyler için planlandı.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başvurular 15 Ekim Çarşamba gününe kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi (DAREN) üzerinden alınacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 7 441 / 1922 numaralı telefondan Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ulaşabilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelsiz bir yaşam için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Engelli kardeşlerimizin toplumun her alanında yer alabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu anlamda onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir adım. Her bireyin eşit imkânlara sahip olduğu bir Darıca için çalışmaya devam edeceğiz.”

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı
Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika
TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA
Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı başladı Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı başladı
Darıca Belediyesi’nin POMEM Kursu Başvuruları Başladı Darıca Belediyesi’nin POMEM Kursu Başvuruları...
Çayırova’nın üstyapısı Büyükşehir’le güçleniyor Çayırova’nın üstyapısı Büyükşehir’le...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı
Dilovası Belediyesi, Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir program düzenledi.

Haberi Oku