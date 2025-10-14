ASAYİŞ:
Aile içi tartışmada yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında yanlışlıkla kızını vuran baba, aynı silahla intihar etti.

14 Ekim 2025 Salı 09:54

 Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti. Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti. 
 
  Baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı 
  Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyata alındığı öğrenildi. 
  Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
