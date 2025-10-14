ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yol verme kavgası: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol verme ve park meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada seken mermiyle 1 kişi ayağından yaralandı.

Yol verme kavgası: 1 yaralı

14 Ekim 2025 Salı 09:56

 Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, E.K. (60) ile Y.K. (16) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya E.K.’nin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Kavga sırasında A.G. isimli şahıs tabancasını ateşledi. Seken mermi, Y.K.’nın ayağına isabet etti. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, cadde adeta savaş alanına döndü. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan S.Ç. isimli iş yeri sahibi de darbedildi. Ayağından yaralanan Y.K., çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kavganın büyümesini önledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 3 adet mermi kovanı buldu. Ayrıca bir iş yerinin camının da kırıldığı belirlendi. Kavga eden taraflar ve yaralı şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.  

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek ele geçirildi Kocaeli'de kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek...
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda...
Aile içi tartışmada yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti Aile içi tartışmada yanlışlıkla kızını vuran...
Kocaeli’de feci kaza: Sürücü yola fırladı, araç ters döndü Kocaeli’de feci kaza: Sürücü yola fırladı,...
2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı 2 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
Kasklı saldırganların iş yerine kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama Kasklı saldırganların iş yerine kurşun yağdırdığı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de kaçak silah operasyonunda 6 pompalı...
Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek ele geçirildi.

Haberi Oku