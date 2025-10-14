GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi maç öncesi Milli Takım'a moral verdiler

A Milli Futbol Takımımız yarınki (14 Ekim) Gürcistan maçının oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nu ziyaret etti. Teknik heyeti ve futbolcuları karşılayan Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın, tarihi maç öncesi "Size güveniyoruz" mesajı verdi.

Tarihi maç öncesi Milli Takım'a moral verdiler

14 Ekim 2025 Salı 09:52

 KOCAELİ İÇİN TARİHİ MAÇ

Kocaeli, tarihi bir güne hazırlanıyor. Türkiye A Millî Futbol Takımımız, yarın(14 Ekim Salı) Kocaeli'de ilk resmi maçına çıkacak. Aynı zamanda yeni stadyumda oynanacak ilk maç saat 21.45'te başlayacak. Rakip, Gürcistan. Biletlerin, satışa çıktıktan dakikalar içinde tükendiği bu önemli maç öncesinde Milli Takımımız, Kocaeli Stadyumu'nu ziyaret etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Milli Takımımızı kritik maç öncesinde karşılayarak moral verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul da bu güzel buluşmada hazır bulundu.

 

MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVEN TAM

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcularla tek tek tokalaşarak, kritik Gürcistan maçı için başarılar diledi. Futbolcular adına Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na çiçek takdim ettiler. Başkan Büyükakın, Türkiye Milli Takımımızın son dönemde iyi bir ivme yakaladığını hatırlatarak, Gürcistan maçında da futbolcularımızın iyi futbolla 3 puan alacağına inandığını vurguladı. Futbolcular da kendilerini yalnız bırakmayarak moral desteği veren Vali ve Başkan'a teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de
Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in ilk yardım tırları Gazze’ye yola çıktı Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in...
Milli maç için 220 dönümlük dev organizasyon alanı hazır Milli maç için 220 dönümlük dev organizasyon...
Başkan Büyükakın duyurdu: Tramvay maç saatinde ücretsiz Başkan Büyükakın duyurdu: Tramvay maç saatinde...
Kocaeli Stadı’nın yeni isim tabelaları monte edildi Kocaeli Stadı’nın yeni isim tabelaları monte...
Büyükşehir’in düzenlediği yarışmada başvurular devam ediyor Büyükşehir’in düzenlediği yarışmada başvurular...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ordu Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve Fransa’nın...

Haberi Oku