Büyükşehir’in düzenlediği yarışmada başvurular devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları devam ediyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla, KASK ve GFSD iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma; Kocaeli’nin turistik, doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerini objektiflerle buluşturmayı amaçlıyor.

14 Ekim 2025 Salı 09:46

 DÖRT KATEGORİDE YOĞUN KATILIM

Bu yıl “Turist Gözüyle Kocaeli” temasıyla düzenlenen yarışmada, kentin dört mevsim boyunca sunduğu güzellikler fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşecek. Katılımcılar; “Kocaeli’de Turizm”, “Kocaeli’de Doğa ve Manzara”, “Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam” ve “Büyükşehir Kocaeli” olmak üzere dört farklı kategoride eser gönderebiliyor. Yarışmaya yoğun katılım devam ediyor.

 

KAZANANLARA ÖDÜLLER
Her kategoride birincilik ödülü 40.000 TL, ikincilik ödülü 25.000 TL, üçüncülük ödülü 15.000 TL, mansiyon ödülü ise 10.000 TL olarak belirlendi. Sergilenmeye hak kazanan eser sahipleri de 2.500 TL ödül kazanacak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 10 ARALIK
Yarışmaya başvurular yalnızca dijital ortamda kabul ediliyor. Fotoğraf severler, 10 Aralık 2025 tarihine kadar TFSF onaylı https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-kocaeli-xll-ulusal-fotograf-yarismasi-tr yarışmalar web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Kazanan eserler 19 Aralık’ta değerlendirilecek, sonuçlar ise 23 Aralık 2025’te kamuoyuyla paylaşılacak. Sergi ve ödül töreni 8 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

 

FOTOĞRAFSEVERLERE ÇAĞRI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesi kentin güzelliklerini kadrajlarına taşımaya davet ediyor. Katılımcılar, detaylı bilgi için yarışma web sitesini ziyaret edebilir ya da Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nün 0530 469 67 98 numaralı telefonundan bilgi alabilir.

(Emre KAHRAMAN)

