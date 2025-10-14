GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın duyurdu: Tramvay maç saatinde ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumu’nda yarın (14 Ekim Salı) oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına gidecek taraftarlar için tramvayın ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Büyükakın duyurdu: Tramvay maç saatinde ücretsiz

14 Ekim 2025 Salı 09:48

 SAAT 17.00’DEN İTİBAREN

Kocaeli, 17 yıl aradan sonra bir milli maça ev sahipliği yapacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu önemli maç, yarın (14 Ekim Salı) Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak. Tribünlerin tamamen dolacağı bu önemli maç öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, taraftarlara önemli bir duyuruda bulundu. Başkan Büyükakın, yarın saat 17.00’den itibaren stada tramvayla ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ÇAĞRI

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nı, söz verdikleri gibi milli maça yetiştirdiklerini hatırlatan Başkan Tahir Büyükakın, “Sevgili hemşerilerim! Söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü (14 Ekim Salı) saat 17.00’den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte; milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay-yıldızlı formamız için tek yürek olalım!” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de
Tarihi maç öncesi Milli Takım'a moral verdiler Tarihi maç öncesi Milli Takım'a moral verdiler
Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in ilk yardım tırları Gazze’ye yola çıktı Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in...
Milli maç için 220 dönümlük dev organizasyon alanı hazır Milli maç için 220 dönümlük dev organizasyon...
Kocaeli Stadı’nın yeni isim tabelaları monte edildi Kocaeli Stadı’nın yeni isim tabelaları monte...
Büyükşehir’in düzenlediği yarışmada başvurular devam ediyor Büyükşehir’in düzenlediği yarışmada başvurular...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ordu Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve Fransa’nın...

Haberi Oku