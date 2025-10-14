GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Bilim Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilden öğrenciler Kocaeli Bilim Merkezi’nde, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı ile buluştu.

Kocaeli Bilim Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

14 Ekim 2025 Salı 09:45

 ALPER GEZERAVCI, KOCAELİ BİLİM MERKEZİ’NDE

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Uzay Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikler, bu yıl da öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK iş birliğiyle bilim merkezleri tarafından organize edilen çevrimiçi etkinlikte Kocaeli Bilim Merkezi ana merkez olarak belirlendi. Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Bilim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Ülke genelinde 12 farklı bilim merkezinden ortak canlı yayınla yapılan etkinlikte; alanında uzman akademisyenler ile 81 ilden 300’den fazla okulun katılımıyla uzay teknolojileri, astronotluk eğitimi, uzay görevlerinin hazırlık süreçleri ve Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki hedefleri üzerine keyifli ve öğretici bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Kocaeli’den de çok sayıda öğrenci ve öğretmen katılım gösterdi.

 

GEZERAVCI, GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Alper Gezeravcı’ya; uzay yolculuğu, eğitim süreci ve görev sırasında yaşadığı deneyimlerle ilgili merak ettikleri sorular yöneltti. Etkinlik boyunca öğrenciler, Alper Gezeravcı’nın kişisel deneyimlerinden ilham alarak Türkiye'nin uzay çalışmalarına dair farkındalık kazandılar. Gezeravcı, özellikle gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Program sonunda öğrenciler Alper Gezeravcı’nın anlattığı uzay deneyimlerini büyük bir heyecanla dinlediklerini, uzayla ilgili kariyer planları yapma konusunda motive olduklarını ifade ettiler. Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine, uzay bilimine karşı ilgilerini artırmalarına ve millî uzay hedefleri konusunda bilinç kazanmalarına önemli katkı sağladı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de
Tarihi maç öncesi Milli Takım'a moral verdiler Tarihi maç öncesi Milli Takım'a moral verdiler
Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in ilk yardım tırları Gazze’ye yola çıktı Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in...
Milli maç için 220 dönümlük dev organizasyon alanı hazır Milli maç için 220 dönümlük dev organizasyon...
Başkan Büyükakın duyurdu: Tramvay maç saatinde ücretsiz Başkan Büyükakın duyurdu: Tramvay maç saatinde...
Kocaeli Stadı’nın yeni isim tabelaları monte edildi Kocaeli Stadı’nın yeni isim tabelaları monte...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ordu Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve Fransa’nın...

Haberi Oku