Başkan Büyükakın uğurladı; Büyükşehir’in ilk yardım tırları Gazze’ye yola çıktı

KARDEŞ ŞEHRİMİZ GAZZE

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de iki yıl aradan sonra barış yeniden sağlandı. İlk günden itibaren Gazze’de yaşanan mezalime sessiz kalmayan Türkiye, bölgenin yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. AFAD koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları, bölgedeki insani yardım faaliyetlerini sürdürürken; en önemli destek Gazze’yi “kardeş şehir” ilan eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önce Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj ile bir telefon görüşmesi yaptı. Gazze’ye yardım sözü verdi. Ardından da Büyükşehir ve oda sivil toplum kuruluşlarının desteği ile kısa sürede hazırlanan, içinde yardım malzemeleri bulunan 2 tır, Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Antikkapı Restoran önünde düzenlenen programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BÜYÜKAKIN: ŞEHRİMİZ ADINA GURUR DUYDUM

Programda konuşan Başkan Büyükakın şehrimiz adına gurur verici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirterek şunları söyledi; "Bu kentin önde gelen odalarının, birliklerinin başkanlarının hepsi buradalar ve tek yürek oldular. Yürekleri Gazze için, oradaki kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun dindirmek için attı. Esnaf teşkilatımız, esnaflığın ruhuna uygun olarak bir yardım kampanyası düzenledi ve Büyükşehir Belediyemiz o kampanyaya destek oldu. İlk yardım tırlarımız bugün itibari ile buradan hareket etmiş olacak.

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Bugün ben de Gazze Belediye Başkanı ile bir telefon konuşması gerçekleştirdim. Daha önce onlarla bir kardeş şehir anlaşması gerçekleştirmiştik. Orada şartlar hazır olduğunda tüm gücümüzle gideceğimizi ifade etmiştik. Bu görüşmede belediye başkanımız, yardımcısı ve meclis üyelerinin katılımları ile orada yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadede işler ile ilgili verimli değerlendirmeler yaptık. İlk etapta orada insani yardım konusunda iş birliği yapılması ve hızlı bir şekilde insanların gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması konularını konuştuk. Çadırların kurulacağı, konteyner kentlerin oluşturulacağı yerlerde öncelikle tedbir alınması ve mekanların belirlenmesi lazım. Sonra içme suyu dahil olmak üzere birçok ihtiyaç olacak. Onların koşullarının hazırlanması için teknik ekiplerimizi irtibatlandırdık.

EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE GAZZE'DE OLACAĞIZ

Hükümetimizin, bakanlıklar ve AFAD üzerinden yapmış olduğu organize çalışmalar var. Tıpkı afet anlarında olduğu gibi aynı mantıkla yeniden hareket edeceğiz. 6 Şubat depreminde de görmüştük, bu şehir inanılmaz bir yardımlaşma örneği gösterdi. Bir kez daha buradan o yardım organizasyonunda gönüllü olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Oraya yardımı sağanak gibi yağdırmışlardı. Aynı şekilde yeniden organize olacağız ve inşallah Gazze'ye en güçlü şekilde yardım eden şehirlerden biri olacağız. Bu sivil yapı arkamızda olduğu müddetçe bugün başlayan yardım hareketini devam ettireceğiz. Bu tırlar önce Mersin Limanı’na gidecek, oradan AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırılacak. Sonrasında da İSU'nun yapacağı işler başta olmak üzere, afet daire başkanlığımız ve diğer birimlerimizin el birliği ile ihtiyaçların listesi hazırlanarak Gazze'ye gidilecek.

ONBAŞI HASAN CAMİİ'Nİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Bu yardımları toplayan tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir dayanışma örneği gösterdiniz, sizlerle gurur duyuyoruz. Şehrim adına sizlere teşekkürü borç biliyorum. Allah sizden razı olsun. Biliyoruz bu oradaki problemleri çözmeyecek ama önümüzdeki günlerde daha güçlü bir şekilde orada var olacağız. Şartlar hazır olduğunda oraya hep birlikte gideceğiz. Ekiplerimiz çalışmaya başlayacak. Sadece odalarımız yok, sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimizin de katkıları var. Orada Onbaşı Hasan Camii vardı. Yerle bir olmuştu. Onunla ilgili duyuru yapmış ve camiyi yeniden yapmazsak kanımız kurusun demiştik. İnşallah onu da bu kent hep birlikte inşa etmiş olacak. Buradaki herkesin boynunun borcudur, birimiz ölürsek öbürü bu sözü tutsun. İnşallah o camiyi de bu kent yapacak. Ve o camiyi açıp orada namaz kılmayı Allah inşallah nasip eder."

İÇİNDE NELER VAR?

Başkan Büyükakın'ın konuşmasından sonra yardım tırları, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun okuduğu dualar ve alkışlar eşliğinde yola çıktı. İlk olarak Mersin Limanı'na uğrayacak olan yardım tırları burada gemiye bindirilecek. Buradan da AFAD aracılığı ile Gazze'ye ulaştırılacak. İlk etapta yola çıkan yardım tırlarında 18.000 adet konserve hazır yemek, 5.040 adet çocuk maması, 3.000 adet bebek maması, 6.300 paket bisküvi, 80 adet çadır, 2.500 adet helva, 200'er adet yatak, battaniye, yastık ve nevresim bulunuyor. Önümüzdeki günlerde başka yardım tırları da Gazze'ye gönderilecek.



(Emre KAHRAMAN)