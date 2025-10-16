ASAYİŞ:
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

16 Ekim 2025 Perşembe 09:58

 Olay, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerinde bir kişiye ateş açtı. Şahıs bacaklarından vurulurken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. 
  Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 


İHA
