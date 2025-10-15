Kocaeli’de kick boks fırtınası esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Karma dövüş sporları etkinliklerine büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir, ülke çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda Türkiye'den ve yurt dışından önemli sporcular ringe çıktı.
ŞAMPİYONAYA 2 BİN KİCK BOKS SEVER KATILDI
Türkiye'den 17, farklı ülkelerden 7 olmak üzere toplam 24 sporcunun boy gösterdiği Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası mücadele dolu anlara ve unutulmaz bir heyecana sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kick boks sever, kulüp yöneticileri, antrenörler, siyasi parti ve STK temsilcilerinin katıldığı organizasyonda salon tıka basa dolarken, Altay Fight Arena kurucusu İsmail Altay desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
KAĞITSPORLU ŞEYMANUR DA RİNGE ÇIKTI
Heyecanın doruklara ulaştığı kick boks şampiyonasında müsabakalar kıran kırana geçti. 5 alt ve 7 profesyonel olmak üzere 12 müsabakanın yapıldığı şampiyonada 24 dövüşçü tüm yeteneklerini sergileyerek ringin tozunu attırırken izleyiciler ise birbirinden çekişmeli karşılaşmaları nefeslerini tutarak takip etti. 57 kilo kemer maçında Fransız rakibi Funny Croset ile karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şeymanur Tok ringden yenilgiyle ayrıldı. Gerçekleştirilen müsabakalarda kazananlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
ALTAY FİGHT ARENA
57 Kilo Şeymanur Tok (Türkiye) - Funny Croset (Fransa)
Kazanan Funny Croset
60 Kilo Taha Göktuğ Kiriş (Türkiye) - Emrah Sadıqov (Azerbaycan)
Kazanan Taha Göktuğ Kiriş
72 Kilo Ziya Furkan Gündüz (Türkiye) - Bouguerba Elias (Fransa)
Kazanan Ziya Furkan Gündüz
72 Kilo Mertcan Türkcan (Türkiye) - Zaied Adam (Fransa)
Kazanan Zaied Adam
92 Kilo İbrahim Bağlı (Türkiye) - Gautier Frorent (Fransa)
Kazanan İbrahim Bağlı
95 Kilo Doğan Yıldız (Türkiye) - Jamshid Salayev (Kazakistan)
Kazanan Doğan Yıldız
77 Kilo Koray Öğüt (Türkiye) - Aboofazel Gudarzi (İran)
Kazanan Aboofazel Gudarzi
ALT MAÇLAR
55 Kilo Belinay Susam ile Elif Zeynepözsoy
Kazanan Belinay Susam
70 Kilo Savaş Mengilli ile Davut Akpolat
Kazanan Davut Akpolat
48 Kilo Elifsu Bingöl ile Ravzanur Tok
Kazanan Elifsu Bingöl
65 Kilo Alper Yaylak ile Ömer Faruk Aydın
Kazanan Ömer Faruk Aydın
52 Kilo Kevser Boztepe ile Ayşegül Öz Altay
Kazanan Kevser Boztepe
(Ömer İLGEÇ)