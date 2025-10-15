SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de kick boks fırtınası esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası geniş katılım ve coşkuyla tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda genç dövüşçüler kemer ödülü için kıyasıya mücadele etti.

Kocaeli'de kick boks fırtınası esti

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:32

 ULUSLARARASI KİCK BOKS KEMER ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Karma dövüş sporları etkinliklerine büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir, ülke çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda Türkiye'den ve yurt dışından önemli sporcular ringe çıktı.

 

ŞAMPİYONAYA 2 BİN KİCK BOKS SEVER KATILDI

Türkiye'den 17, farklı ülkelerden 7 olmak üzere toplam 24 sporcunun boy gösterdiği Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası mücadele dolu anlara ve unutulmaz bir heyecana sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kick boks sever, kulüp yöneticileri, antrenörler, siyasi parti ve STK temsilcilerinin katıldığı organizasyonda salon tıka basa dolarken, Altay Fight Arena kurucusu İsmail Altay desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

KAĞITSPORLU ŞEYMANUR DA RİNGE ÇIKTI
Heyecanın doruklara ulaştığı kick boks şampiyonasında müsabakalar kıran kırana geçti. 5 alt ve 7 profesyonel olmak üzere 12 müsabakanın yapıldığı şampiyonada 24 dövüşçü tüm yeteneklerini sergileyerek ringin tozunu attırırken izleyiciler ise birbirinden çekişmeli karşılaşmaları nefeslerini tutarak takip etti. 57 kilo kemer maçında Fransız rakibi Funny Croset ile karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şeymanur Tok ringden yenilgiyle ayrıldı. Gerçekleştirilen müsabakalarda kazananlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

 

ALTAY FİGHT ARENA

 

57 Kilo Şeymanur Tok (Türkiye) - Funny Croset (Fransa)

Kazanan Funny Croset

 

60 Kilo Taha Göktuğ Kiriş (Türkiye) - Emrah Sadıqov (Azerbaycan)

Kazanan Taha Göktuğ Kiriş

 

72 Kilo Ziya Furkan Gündüz (Türkiye) - Bouguerba Elias (Fransa)

Kazanan Ziya Furkan Gündüz

 

72 Kilo Mertcan Türkcan (Türkiye) - Zaied Adam (Fransa)

Kazanan Zaied Adam

 

92 Kilo İbrahim Bağlı (Türkiye) - Gautier Frorent (Fransa)

Kazanan İbrahim Bağlı

 

95 Kilo Doğan Yıldız (Türkiye) - Jamshid Salayev (Kazakistan)

Kazanan Doğan Yıldız

 

77 Kilo Koray Öğüt (Türkiye) - Aboofazel Gudarzi (İran)

Kazanan Aboofazel Gudarzi

 

 

ALT MAÇLAR

55 Kilo Belinay Susam ile Elif Zeynepözsoy

Kazanan Belinay Susam

 

70 Kilo Savaş Mengilli ile Davut Akpolat

Kazanan Davut Akpolat

 

48 Kilo Elifsu Bingöl ile Ravzanur Tok

Kazanan Elifsu Bingöl

 

65 Kilo Alper Yaylak ile Ömer Faruk Aydın

Kazanan Ömer Faruk Aydın

 

52 Kilo Kevser Boztepe ile Ayşegül Öz Altay

Kazanan Kevser Boztepe


(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli Takımımıza tebrik Kocaeli'ye teşekkür Milli Takımımıza tebrik Kocaeli'ye teşekkür
Gebzeli güreşçiler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü Gebzeli güreşçiler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla...
Merih Demiral: Merih Demiral: "4-1 plaka oldu, Kocaelililer için...
GEBZELİ GÜREŞÇİLER BALKAN ŞAMPİYONASI HAZIRLIK KAMPINDA GEBZELİ GÜREŞÇİLER BALKAN ŞAMPİYONASI HAZIRLIK...
Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden
Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Milli Takımımıza tebrik Kocaeli'ye teşekkür
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gürcistan karşısındaki güzel oyun ve...

Haberi Oku