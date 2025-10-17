Dilovası Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Kesintisiz Ve Etkin Hizmet Sunuyor

Dilovası Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ve etkin hale getirmek amacıyla Çağrı Merkezi hizmetini hayata geçirdi.

444 5 087 numaralı hattan hizmet veren çağrı merkezi, vatandaş taleplerinin en üst düzeyde alınması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması için profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor.

HER BAŞVURU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Çağrı merkezine ulaşan her başvuru, ilgili birimler tarafından titizlikle inceleniyor. Başvuru sahipleri, işlemlerinin her aşamasını kısa mesaj yoluyla takip edebiliyor. Böylece vatandaşlar, taleplerinin durumunu kolaylıkla öğrenebiliyor ve çözüm süreci boyunca bilgilendiriliyor.

Ayrıca vatandaşlar, belediyenin resmî web sitesi üzerinden elektronik ortamda da istek, öneri ve şikâyetlerini kolaylıkla iletebiliyor. Web üzerinden yapılan tüm başvurular aynı özenle değerlendirilerek kısa sürede sonuçlandırılıyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNCELİKTE

Dilovası Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Toplanan veriler düzenli olarak analiz edilerek, ilçedeki hizmet ihtiyaçları doğru şekilde belirleniyor ve belediye hizmetleri bu doğrultuda planlanıyor. Bu sistem sayesinde belediyenin tüm iş süreçleri izlenebilir hale gelirken, bölgeye özel çözümler de geliştiriliyor.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “HALKIMIZIN SESİNE HER ZAMAN KULAK VERİYORUZ”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çağrı merkezi hizmetinin belediye-vatandaş iletişimini daha güçlü hale getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

> “Belediyemizin temel hedefi, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine en hızlı şekilde yanıt verebilmektir. Çağrı merkezimiz sayesinde hemşehrilerimiz artık belediyemize çok daha kolay ulaşabiliyor. Halkımızın sesi bizim yol haritamızdır. Her gelen talep bizim için değerlidir ve çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmaktadır.”