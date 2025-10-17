GENEL:
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşa büyük kolaylık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma hız kazandırdığı Kocaeli Kart; öğrenci, öğretmen ve 60 yaş için artık online olarak hizmet verebilecek. Bu uygulama ile kentte toplu ulaşımı kullanan büyük bir kesim, online satış ve yükleme ile Kocaeli Kart’a ulaşabilecek.

17 Ekim 2025 Cuma 09:25

 KART OLMADAN DA İŞLEM YAPILABİLECEK

Toplu taşımada 16 yıldır büyük kolaylık sağlayan Kocaeli Kent Kart’a sahip olmak artık çok kolay. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzerinde olan vatandaşlar, artık kent kart ofislerine gelmeden kocaelikart.com sayfasına girerek kişiselleştirilmiş kart sahibi olabilecek. Bu uygulama ile kentte toplu ulaşımı kullanan büyük bir kesim olan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzeri vatandaşlar, online satış ve yükleme ile Kocaeli Kart’a ulaşabilecek.

 

BÜFEYE GİTMEDEN DOLUM YAPILABİLECEK

Konforlu ve rahat ulaşımda çığır açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu uygulama; öğrenci, öğretmen ve 60 yaş için büyük kolaylık sağlayacak. Bu gruplar, Büyükşehir Belediyesi’nce kendilerine tanınan indirimli QR kartlarına abonman paketi ve TL yüklemesini artık onlinedan yapılabilecek. Ayrıca büfelerden ve otomatik dolum cihazlarından bakiye yüklemesi de mümkün olacak.

 

2 ADIMDA KOCAELİ KART SAHİBİ OLUN

Kişiselleştirilmiş öğrenci, öğretmen ve 60 yaş mobil Kocaeli Kart almak için izlenecek adımlar ise şöyle; Telefonunuzun tarayıcısından kocaelikart.com adresine girerek ana sayfada yer alan online indirimli kart başvurusu butonuna basın. Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi girin, kimlik görsellerinizi yükleyin ve başvurunuzu kolayca tamamlayın. Başvurunuz onaylandıktan sonra Kocaeli kart cüzdan mobil uygulamasını açın. Uygulama menüsünden QR Kart kısmına girerek mobil kartınızı satın alın ve sonrasında mobil kartınızın üzerinden kişiselleştirmeye dokunun. Ardından bilgilerinizi doğru şekilde girerek kart tipinizi tanımlayın.

