Gebzeli güreşçiler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Romanya'da düzenlenen Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'na katılan Gebze Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, ülkeye madalyalarla döndü.

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:54

 Romanya’nın Cluj Napoca kentinde 7-12 Ekim tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla düzenlenen Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Gebze Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. U17 yaş kategorisinde mücadele eden sporculardan 92 kiloda Süleyman Cerit, 110 kiloda Ali Kemal Kaldırım rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca U20 yaş kategorisinde 61 kiloda mücadele eden Kamil Gökçe ise şampiyonayı 5. sırada tamamladı. Gebze Belediyesi Güreş Kulübü sporcularının elde ettiği bu başarılar, Gebze’yi ve Türkiye’yi gururlandırdı. 
 
  Başkan Büyükgöz, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti 
  Başarıya ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Gebzemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. Elde ettikleri bu dereceler, hem ilçemizin hem de ülkemizin spor alanındaki gururudur. Gençlerimize ve onların yetişmesine emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. 


