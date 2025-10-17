GENEL:
Alikahya alt geçit projesi yeniden ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son dönemde trafik yükü artan İzmit Alikahya’da ulaşımı daha da rahatlatmak adına önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda Temmuz ayında ihalesi yapılan ve altyapı projelerinin revize olmasından dolayı iptal edilen alt geçit projesinin ihalesi 27 Ekim’de tekrardan yapılacak. Çalışmalar kapsamında TEM otoyolu alt geçidi ve 2.9 km’lik yeni yol ağı hayata geçirilecek.

17 Ekim 2025 Cuma 09:30

 BÖLGENİN TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Kocaeli’nin birçok noktasında yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlamaya yönelik kritik dokunuşlarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde trafik yükü artan Alikahya bölgesindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı projelerde önemli bir adım daha atıldı. Alikahya bölgesinde TEM otoyolu geçişli köprülü kavşak ve bağlantı yolları yapımı için ihale 27 Ekim’de tekrardan gerçekleştirilecek.

 

KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Proje kapsamında TEM Otoyolu kenarında projelendirilen Albay Karaosmanoğlu Caddesi, Vatan Caddesi kesişiminde sonlandırılacak. Araç trafiğine kapanan Fatma Seher Hanım Caddesi’ne alternatif oluşturacak bu güzergâh sayesinde ulaşım kesintisiz devam edecek.

 

SIFIRDAN ALT GEÇİT KÖPRÜSÜ YAPILACAK

Projenin önemli ayaklarından biri olan TEM Otoyolu altındaki mevcut alt geçidin tramvay hattı tarafından kullanılması planlanırken, Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi’nden gelen araç trafiğinin TEM’in kuzeyine bağlanabilmesi için de “Otoyol Alt Geçit Köprüsü” projelendirildi. 22 metre genişliğe, 29 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak tek açıklıklı köprü, ulaşımın yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynayacak.

 

YAKLAŞIK 2.9 KİLOMETRELİK YOL

Proje kapsamında ayrıca hidrolik amaçlı 2 adet 2.00x1.50, 1 adet 2.00x2.00 ve 1 adet 6.00x2.00 ölçülerinde kutu menfez yapılacak. Yaklaşık 2.9 kilometrelik yol, altyapı, üstyapı, aydınlatma ve altyapı deplase çalışmaları da işin kapsamı içerisinde yer alıyor.

 

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük bir mühendislik uygulaması hayata geçirilecek. Bu doğrultuda 67 bin 577 metreküp kazı ve 76 bin 710 metreküp dolgu yapılacak. 4 bin 380 metre Ø120 çapında kazık çakılacak. Ayrıca 1.365 ton donatı çeliği ve 6 bin 608 metreküp beton kullanılacak. Yağmursuyu hattı 2 bin 734 metre uzunluğunda olacak. Bunun yanında 280 metre 700’lük çelik boru ile basma hattı döşenecek. Projede 7 bin 300 metre otokorkuluk yer alacak. Yol yapımında ise 24 bin 420 ton plent-miks alttemel, 17 bin 730 ton plent-miks temel, 10 bin 250 ton bitümlü temel, 7 bin 850 ton binder ve 4 bin 347 ton aşınma tabakası kullanılacak. Aydınlatma ihtiyacı ise 78 adet dekoratif aydınlatma direğiyle karşılanacak.

(Ömer İLGEÇ)

