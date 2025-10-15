ASAYİŞ:
Kocaeli’de kaçak silah operasyonu: 6 pompalı tüfek ele geçirildi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şahsa yönelik düzenledikleri operasyonda 6 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 16:20

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ve mühimmat ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 13 Ekim 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde “Magnum” ibaresi bulunan 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla bağlantılı şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

