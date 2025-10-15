SPOR:
BAŞKAN YARDIMCISI DURSUN ALİ ARSLAN ANISINA VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

15 Ekim 2025 Çarşamba 14:41

Gebze Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan’ın hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merhum Arslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası, duygusal anlara sahne olan bir törenle başladı.

Turnuvanın açılış maçını AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt tribünlerden izledi.

Açılış öncesinde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dursun Ali Arslan’la uzun yıllara dayanan dostluğuna değinerek şunları söyledi:

Ahde vefa bizim toplumumuzun en büyük karakterlerinden birisi. Kadim dostum, yol arkadaşım Dursun Ali Arslan’ı kaybettik ama biz hiçbir zaman ahde vefayı, hatıraları unutmayacağız. O hatıraları hep birlikte yaşatmaya çalışacağız. Bu amaçla böyle bir voleybol turnuvası düzenledik. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanacak ve dostum Dursun Ali’nin hatırasına armağan edeceğiz.

Törende duygusal anlar yaşanırken, merhumun oğlu Şükrü Arslan da etkinlikte hazır bulundu. Arslan, Gebze Belediyesi’ne, organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılan tüm davetlilere ailesi adına teşekkür etti.

3 gün sürecek olan Dursun Ali Arslan Anısına Voleybol Turnuvası, 12 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynanacak Gebze Belediyespor – İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

