Ahmet Sula’dan Gebzeli Gençlere “Şuurlu Gençlik” Semineri

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Şuurlu Gençlik” seminerleri, liselerde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba 14:16

 Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yapan, aynı zamanda sanatçı kimliğiyle de tanınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, gençlere hayatın anlamı, değerler eğitimi ve insan merkezli bir bakış açısı üzerine önemli mesajlar verdi.

SEVGİNİZİN MERKEZİNE İNSANI KOYUN

Seminer programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Hayatı çok yönlü yaşamak çok önemli. Sevginizin merkezine insanı koyabilmek çok önemli. Bunu başarabilirseniz, hayatınız çok daha güzel olacaktır. Kendinizi sadece bir alanda değil, her yönüyle geliştirmeye gayret edin.”

SEMİNERE ÖĞRENCİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Sula, konuşmasında gençlere kişisel farkındalık, milli ve manevi değerlerin önemi, sanatın insanı olgunlaştıran yönü gibi konularda örneklerle seslendi. “İnsanı tanımadan toplumu anlamak mümkün değildir. Şuurlu gençlik; düşünmeyi, sorgulamayı, sevmeyi bilen gençliktir,” diyen Ahmet Sula, öğrenciler tarafından büyük bir dikkatle dinlendi.

Gebze genelindeki farklı liselerde gerçekleştirilen “Şuurlu Gençlik” seminerleri 17 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

