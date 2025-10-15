GENEL:
Salim Dervişoğlu Caddesi’nde sonbahar budaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki yeşil alanların sağlıklı ve estetik görünümü için titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’nde tırpan ve form budama çalışması yapılıyor.

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde sonbahar budaması

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:45

 BİTKİLERİN GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla hem çevre temizliği hem de vatandaşların güvenliği ön plana çıkarılıyor. Düzenli olarak yapılan budama çalışmaları, cadde boyunca bulunan ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli, sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Budama sayesinde bitkilerin gelişimi desteklenirken, çevredeki görünüm de önemli ölçüde iyileştiriliyor.

 

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞİYOR

Bu çalışmaları büyük bir özveri ve titizlikle gerçekleştiren ekipler, tırpan ve form budama çalışmalarıyla sadece estetiği ve görselliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yayaların ve sürücülerin görüş alanlarının açık tutulmasını sağlayarak, güvenliği de yükseltiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların korunması ve sağlıklı gelişimi için budama çalışmalarına periyodik olarak devam edecek. Vatandaşların da yeşil alanlara sahip çıkması ve yapılan çalışmalara destek vermesi önemle vurgulanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

