Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı

İtfaiye Haftası kapsamında 48 kurumdan bin 252 minik öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni ziyaret ederek hem mesleği tanıdı hem de eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:43

 MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, “İtfaiye Haftası” kapsamında Kocaeli genelinden gelen öğrencileri ağırladı. Teşkilat, müdahale, önleme ve eğitim gibi çok kapsamlı alanlarda faaliyet gösteren Kocaeli İtfaiyesi personeli, öğrenciler ile yakından ilgilenerek müfrezeyi gezdirdi. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinden oluşan minik kafile, hem itfaiyecilerin görevlerini yerinde öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

 

BİN 252 ÖĞRENCİ İTFAİYECİLİK MESLEĞİNİ TANIDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren 19 müfrezeyi ziyaret eden öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırıldı. İtfaiyecilik mesleği ve 112 Acil Çağrı Servisi hakkında bilgilerin verildiği ziyarette itfaiye araçları gezdirilerek hortum ile su sıkma deneyimi yaşatıldı. Büyükşehir İtfaiyesi, bu etkinlik kapsamında 48 farklı kurumdan bin 252 anaokulu ve ilkokulu öğrencisi ile bir araya geldi. Minik öğrencilere etkinlik sonunda İtfaiye personeli tarafından hatıra hediyeleri verildi.


(Ömer İLGEÇ)

