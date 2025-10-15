D-130’da trafik düzenlemesi

D-130 BAĞLANTI YOLLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu üzerinde yapımı süren “Başiskele Kavşağı Koridoru Projesi” kapsamında önemli bir trafik düzenlemesi yapıyor. Proje çalışmaları çerçevesinde, Selahattin Eyyubi Caddesi ve Millet Caddesi’nin D-130 Karayolu’na bağlantı yolları üzerinde imalat çalışmaları başlatılacak. Bu nedenle söz konusu bağlantı yolları geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

14 Ekim Salı günü (bugün) saat 10.00’dan itibaren başlayan yol kapanışının, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.00’e kadar sürmesi planlanıyor. Bu süre zarfında özel araç ve toplu taşıma kullanıcıları, herhangi bir aksaklık yaşamamaları için Atatürk Caddesi, Millet Caddesi ve Yürüyüş Caddesi güzergâhına yönlendirilecek. Ayrıca çalışma süresince trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmesi önemle vurgulanıyor.



(Ömer İLGEÇ)