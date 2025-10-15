Büyükşehir’den milli maça binlerce bayrakla destek

BÜYÜKŞEHİR, MİLLİ MAÇ İÇİN SEFERBER OLDU

Kocaeli’de 17 yıl sonra bir milli maçın oynanacak olması kentte büyük heyecan yarattı. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu’nda bu akşam oynanacak Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Avrupa Eleme maçının kusursuz geçmesi için bir dizi önlemler almış, ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarına çözüm olacak kapsamlı bir alan düzenlemesini tamamlayarak 5 bin araçlık otopark, karavan park ve misafir takım alanları oluşturmuştu.

STAT ÖNÜNDE BİNLERCE BAYRAK DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi bu kez Kocaeli’nin dört bir yanından ve çevre illerden milli maça yoğun ilgi gösteren vatandaşlara karşılaşma öncesi binlerce Türk bayrağı dağıttı. Tramvayın son durağı ve stat önündeki alanlarda yapılan dağıtımda ay-yıldızlı bayrakları Büyükşehir personelinin elinden alan taraftarlar, büyük coşkuyla tribünlere doğru ilerledi. Dağıtılan bayrakların yanı sıra stadın çevresi de kırmızı-beyaza büründü. Kocaeli dışında İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik ve Eskişehir gibi illerden Kocaeli Stadyumu’na akın eden taraftarlar, milli coşkuya binlerce Türk bayrağı dağıtarak ortak olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)