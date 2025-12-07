banner1216
Büyükşehir, bakımevi ile Kocaeli’yi kucaklıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında evi olmayan ve sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hizmet veren Gündüzlü Bakımevi, soğuk ve yağışlı havanın yüzünü gösterdiği şu günlerde yoğun ilgi görüyor. Evsiz vatandaşlar, sadece yemek değil, sağlık başta olmak üzere çeşitli sosyal imkânlardan da yararlanma şansı buluyor.

07 Aralık 2025 Pazar 09:42

 GÜNDÜZ BAKIMEVİ İLE SICAK BİR YUVA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kalacak yeri ve kimsesi olmayan vatandaşlar için sıcak yuva imkânı sağlamaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Barınma Hizmetleri Şefliği tarafından takip edilen Gündüzlü Bakımevi, yılın 365 günü sokakta yaşayan vatandaşlara kapılarını açık tutuyor. Kalacak yeri bulunmayan, gelir sahibi olmayan ve Barınma ve Konaklama Merkezi’nde konaklamak istemeyen bireyler, gün içinde bu merkezden temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

 

KIŞ AYLARINDA TALEP ARTIYOR

Yetkililer, soğuk havaların etkisini artırdığı dönemlerde daha fazla kişinin merkeze başvurduğunu ifade ediyor. Gündüzlü Bakımevi’nde vatandaşlara sabah saat 09.00’da sıcak çorba, öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek sunuluyor. Gün boyunca merkezde vakit geçirebilen bireyler televizyon izleyebiliyor, kişisel hijyenlerini sağlayabiliyor ve ihtiyaç duydukları hijyen malzemelerine ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra çamaşırhane, duş hizmetleri ile saç ve sakal tıraşı gibi öz bakım imkânları da sağlanıyor. Acil durumlarda kıyafet desteği verilirken, uzman ekipler ise kişilerin sosyal, ekonomik ve ailevi durumlarını takip ederek gerekli danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor.

 

KAYIT VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Merkezden yararlanmak isteyen vatandaşların kimlik bilgileriyle başvurması yeterli oluyor. Uzman personel tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda bireyin hizmete uygunluğu belirleniyor ve şartları sağlayan kişilerin kaydı gerçekleştiriliyor. Merkeze gelen her birey öncelikle barınma hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağı değerlendiriliyor, uygun olmayan kişiler ise gündüzlü bakım hizmetlerine yönlendiriliyor.

 

KESİNTİSİZ HİZMET VE ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Merkezde görevli personel, özellikle kış aylarında artan yoğunluğa rağmen hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü ifade ediyor. Vatandaşlara yalnızca yemek sunulmazken, gün içinde ihtiyaç duydukları kişisel bakım ve sosyal destekler de düzenli olarak sağlanıyor. Merkezin birçok kişi için güvenli bir sığınak niteliği taşıdığına dikkat çekiliyor. Ayrıca hastaneye gitmesi gereken bireylerin uygun sağlık kuruluşlarına ulaşımlarının merkez tarafından organize edildiği ve başka bir şehre gitmesi gerekenlere ise ücretsiz ulaşım desteği verildiği belirtiliyor.


(Erkan ERENLER)

