Tramvay çalışmasında sökülen ağaçlar doğaya nefes olacak; Ağaçlar yeni yerlerinde hayat bulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ağına eklediği Kartepe Tramvay Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Tramvay hattının yapımı için dikkatlice sökülen bölgedeki ağaçlar, Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlığında bir sonraki dikim yerleri için hazır hale getiriliyor. Çalışma sahasından kaldırılan çimler de başka alanlarda değerlendiriliyor.

SÖKÜLEN AĞAÇLAR BAKIMA ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla kent içi trafiğine nefes aldıran tramvay şimdi de Kartepe’ye uzanıyor. Önümüzdeki aylarda İzmit’ten Kartepe’ye kadar kesintisiz bir şekilde ulaşacak olan tramvay hattı için çalışmalar başladı. Son sürat devam eden çalışmalarda tramvay hattı için kazı işlemi yapılıyor. Bölgede kazı çalışmasından dolayı sökülen ağaçlar Büyükşehir’in fidanlığında bakıma alınıyor.

BAKIMI YAPILACAK, KÖKLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Alikahya Stadyum istasyonundan Kartepe’ye uzanacak olan tramvay hattı için bölgedeki ağaçlar Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dikkatlice sökülüyor. Sökülüp özel bez ve aparatla Başiskele’de bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlığa götürülen ağaçlar, burada saksıda muhafaza ediliyor. Bir sonraki dikim yerine kadar özenle saklanan ağaçların bakımı ve budaması da yine fidanlıkta yapılıyor.

ÇİMLER BAŞKA ALANLARDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgedeki ağaçların yanı sıra kaldırımları ve yol kenarlarını süsleyen çimler de alandan dikkatli bir şekilde taşınıyor. Tramvay hattı çalışması yapılacak bölgedeki çimler, özel makine ile dikkatle sökülüyor, rulo haline getirilerek bakımları yapılmak üzere alandan alınıyor. Bakımı yapılan çimler kentin yeşil alanlarında kullanılmak üzere yeniden hazır hale getiriliyor.

“FİDANLAR VE ÇİMLER ZİYAN OLMUYOR”

Tramvay çalışması sırasında sökülen ağaçların en iyi şekilde değerlendirildiğine dikkat çeken Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Murat Eminoğlu, “Tramvay hattımızda sökülen fidanları tekrar saksılamaya alıyoruz. Bu fidanlar Büyükşehir Belediyesi’nin diğer projelerinde kullanılıyor. Buradaki çimleri de parklarda kullanmak üzere değerlendirmeye alıyoruz. Çimleri ve ağaçları koruyarak tekrar doğayla buluşturuyoruz” diye konuştu.

“BAKIMI VE İLAÇLAMASINI YAPIYORUZ”

Sökülen ağaçların fidanlıkta bakımının yapılarak yeşil alanlara kazandırıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Üretim Fidanlığı Sorumlusu Muhammed Üstün ise, “Tramvay hattı çalışma sahasından sökülen bütün fidanlar buraya geliyor. Burada budandıktan sonra tekrar saksıya alınıyor. Saksılama çalışmasında karışım topraklar kullanılıyor. Bakım, sulama ve ilaçlama işlemlerinin ardından bir yıl saksıda tutuyoruz. Fidanlar saksıda kök yapısını tamamladıktan sonra Kocaeli’nin yeşil alanlarını süslemeye devam ediyor” dedi.





(Erkan ERENLER)