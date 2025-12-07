banner1216
Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım sahnesine çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark’ın ev sahipliğinde 9–10 Aralık 2025’te düzenlenecek UITP Avrasya Konferansı ile sürdürülebilir ve yenilikçi kent içi ulaşım stratejilerinin uluslararası ölçekte ele alınacağı önemli bir toplu taşıma platformu Kocaeli’de gerçekleşecek.

Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım sahnesine çıkıyor

07 Aralık 2025 Pazar 09:43

 ULAŞIM STRATEJİLERİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞINACAK

Ulaşımda vatandaşın konforunu, güvenliğini ve çevre duyarlılığını merkeze alan bütüncül bir vizyon ile çalışmalarını hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UITP Avrasya Konferansı 2025 gibi prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir’in vizyoner ulaşım stratejilerinin sahadaki en güçlü uygulayıcısı olan UlaşımPark A.Ş’nin koordinasyonunda Kocaeli’de düzenlenecek olacak UITP Avrasya Konferansı 2025, 9 - 10 Aralık 2025 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

 

RAYLI SİSTEMLERDE UÇTAN UCA SÜREÇLER ELE ALINACAK

“Planlamadan İşletmeye: Etkili Kent içi Raylı Sistemlerin Uygulanması” temasıyla düzenlenen konferansta metro ve tramvay projelerinin uçtan uca gelişim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alınacak. Program, üst düzey açılış konuşmalarının yanı sıra tematik panelleri, uzman sunumlarını ve UlaşımPark tesislerinde yapılacak teknik inceleme gezisini kapsayacak. Şehir içi ulaşımın tüm alanlarını kapsayan; raylı sistemler, temiz enerji araçları, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve finansman gibi başlıkların ele alınacak.

 

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ KOCAELİ’DE BULUŞACAK

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) tarafından organize edilen konferans, bölge genelinden üst düzey yöneticileri, karar vericileri, işletmecileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani’nin yanı sıra Türkiye’den ve uluslararası demiryolu kuruluşlarından birçok önemli isim programda konuşmacı olarak yer alacak.

 

ULUSLARARASI ULAŞIM PLATFORMUNA EV SAHİPLİĞİ

Sürdürülebilir şehir içi ulaşım alanında bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir platform sunan konferansın, Avrasya’da hızla büyüyen metro yatırımları çerçevesinde iş birliğini, yenilikçiliği ve profesyonel diyaloğu güçlendirmesi hedefleniyor. Uluslararası katılımcılara açık olan etkinlik, bu yönüyle Kocaeli’de bir ilk olma niteliği taşıyor. İki gün boyunca sürecek stratejik oturumlar ve bilgi alışverişinin yanında konferans kapsamında UlaşımPark tesisleri özel bir tur ile ziyaret edilecek.


(Erkan ERENLER)

