banner1216
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli gündüz başka gece başka güzel; Büyükşehir’in projeleri ışıltılı bir manzara sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir siluetine estetik dokunuşlar ekleyerek vatandaşlara ışıltı bir manzara sunuyor. Büyükşehir’in vizyon projeleri, gündüz olduğu kadar gece de şehrin ruhunu yansıtıyor.

Kocaeli gündüz başka gece başka güzel; Büyükşehir'in projeleri ışıltılı bir manzara sunuyor

07 Aralık 2025 Pazar 12:11

 İZMİT’İN KALBİ GECE DE ATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri gece ayrı gündüz ayrı atmosfere bürünüyor. Bu kapsamda İzmit’in yeni buluşma noktalarından biri olan Milli İrade Meydanı, modern tasarımı ve etkileyici aydınlatmalarıyla gündüz olduğu kadar gece de büyülüyor. Meydan, sosyal yaşamın kalbinin attığı bir alan olarak ziyaretçilerini karşılıyor, kafeleri ve yürüyüş yollarıyla şehre canlı bir atmosfer katıyor. Gece ışıkları altında meydan adeta başka bir kimlik kazanırken, bu da şehir siluetini estetik bir tabloya dönüştürüyor.

 

MODERN MİMARİ, IŞIL IŞIL GECE

Şehrin kültür ve sanat yaşamının merkezi haline gelen Kocaeli Kongre Merkezi, mimarisini gece ışıklarıyla taçlandırıyor. Etkinliklerin ve buluşmaların adresi olan merkez, ışıklandırmasıyla modern ve davetkâr bir görünüm kazanıyor. Gündüz kadar gece de şehrin canlılığını yansıtan yapı, Kocaeli’nin modern yüzünü ortaya koyuyor.

 

DOĞA VE IŞIĞIN BULUŞMASI

Başiskele Seymen Millet Bahçesi, doğanın huzurunu şehir hayatıyla buluşturuyor. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil dokusu, gece ışıklarıyla birleştiğinde ziyaretçilerine güvenli ve keyifli bir ortam sunuyor. Geceleyin ışıl ışıl parlayan Seymen Millet Bahçesi, şehrin ortasında doğayla iç içe bir dinlenme noktası olarak vatandaşa nefes aldırıyor.

 

IŞIK DOKUNUŞU ŞEHRİ CANLANDIRIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri, şehirde sadece görselliği artırmıyor. Sosyal yaşamı canlandıran, vatandaşlara güvenli ve estetik mekânlar sunan projeler, Kocaelililerin hayatına dokunuyor. Işıklandırmaların ise modern tasarıma ve doğal alanlarına uyumu, şehirde geceyi özel ve büyüleyici kılıyor. Şehirdeki bu yeni alanlar, gündüz olduğu kadar gece de Kocaeli’yi yaşanabilir, renkli ve davetkâr bir yer hâline getiriyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ? PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON...
Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım sahnesine çıkıyor Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım...
Büyükşehir, bakımevi ile Kocaeli’yi kucaklıyor Büyükşehir, bakımevi ile Kocaeli’yi kucaklıyor
Tramvay çalışmasında sökülen ağaçlar doğaya nefes olacak; Ağaçlar yeni yerlerinde hayat bulacak Tramvay çalışmasında sökülen ağaçlar doğaya...
Cildi Ölü Deriden Arındırma Nedir? Cildi Ölü Deriden Arındırma Nedir?
Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde alan temizlendi; Dip çamuru projesinde geleceklerini gördüler Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON...
2025 yılı Kasım ayının son günlerinde Papa nın Türkiye ziyareti ile ilgili Dünyanın gözü Türkiye’de...

Haberi Oku