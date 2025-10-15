GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kent Meydanı’nda çalışmalar tam gaz devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı, Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, birçok noktada imalat tamamlanırken, diğer alanlarda da çalışmalar tam gaz sürüyor.

Kent Meydanı'nda çalışmalar tam gaz devam

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:51

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte ilçenin yarınlarına hizmet edecek, kent kimliğine büyük katkılar sunacak Çayırova Kent Meydanı projesinde çalışmalar süratle devam ediyor. Proje kapsamında, istinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatları tamamlanırken, kafeterya kısmında da mekanik tesisat imalatları bitirildi. Kafeterya kısmında da dış cephe doğramalarında sona gelindi.

 

CAMİDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Bununla beraber, Kent Meydanı Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak yeni caminin de çalışmaları hızla devam ediyor. İç dış cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, cami içinde ve fuaye alanında elektrik desant borulama, sorti kabloların çekilmesi, seslendirme ve yangın kablolarının çekilmesi, kubbe ahşap kaplama imalatları tamamlandı. Dış cephe prekast işlemleri sürüyor. Bununla birlikte minare kaplama imalatı ve susamlı limra taşı imalatı sürüyor. Bununla birlikte kubbede sac kaplama imalatı devam ediyor.

 

OTOPARKTA ÇALIŞMALAR DEVAM

Bunun yanı sıra cami altında inşa edilen 3 katlı kapalı otopark alanında da, -3 ve -2’nci katlarda otopark tava imalatı devam ediyor. Ayrıca, elektrik tava imalatları yapılması ve aydınlatma ve sorti kablolarının çekilmesi ile temiz su tesisat borulaması da sürüyor.

 

İLÇEYE DEĞER KATACAK

Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti,  kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den milli maça binlerce bayrakla destek Büyükşehir’den milli maça binlerce bayrakla...
Salim Dervişoğlu Caddesi’nde sonbahar budaması Salim Dervişoğlu Caddesi’nde sonbahar budaması
Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı
Büyükşehir, 4 mevsim çiftçinin yanında Büyükşehir, 4 mevsim çiftçinin yanında
D-130’da trafik düzenlemesi D-130’da trafik düzenlemesi
Büyükşehir’den afetlere karşı güçlü adım Büyükşehir’den afetlere karşı güçlü adım
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den milli maça binlerce bayrakla...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Salı günü (bugün) Kocaeli Stadyumu’nda 21.45’te oynanacak Türkiye-Gürcistan...

Haberi Oku