Başkan Büyükgöz Çalışmaları Yerinde İnceledi

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üst yapı çalışmalarını hızlandıran ekipler, son olarak Pelitli Mahallesi’nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

17 Ekim 2025 Cuma 09:28

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda hız kazanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, yapılan düzenlemelerin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Başkan Büyükgöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi “İmar uygulamalarını tamamladığımız bölgelerde yeni imar yolları açarak kentimizin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yıllardır trafik sorununun yaşandığı Bağlar Yolu Caddesi’nde, yeni imar planına uygun olarak yol genişletme ve asfalt serim faaliyetini başlattık. Üst yapı faaliyetleriyle birlikte elektrik hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hem araç hem de yaya ulaşımı için güvenli ve konforlu bir trafik düzeni sağlanmış olacak.”

Çalışmaların bir süre alt yapı çalışmaları nedeniyle geciktiğini ifade eden Başkan Büyükgöz,

“Alt yapı çalışması tamamlanır tamamlanmaz üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Yapılan çalışmalar mahallemize ve bölgemize hayırlı olsun.”
dedi.

(Ömer İLGEÇ)

