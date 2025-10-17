Büyükşehir Mehteri, Ulsan’da yeri göğü inletti

HEYECANLI GÖZLERLE TAKİP ETTİLER

Kocaeli ile Türkiye’nin birçok bölgesinde katıldığı etkinliklerde başarılı performanslar sergileyen Büyükşehir Belediyesi Mehteri, bu başarısını Uzak Doğu ülkesi olan Güney Kore’de de sürdürdü. Güney Kore Ulsan Belediyesi’nin daveti üzerine Ulsan Sanayi Festivali’nin açılış programında sahne alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, repertuarındaki birçok marşı seslendirdi. Güney Koreli vatandaşların, sevinçli ve heyecanlı gözlerle takip ettiği Mehter Takımı, Ulsan’ın kalbinde marşlarıyla yeri göğü inletti.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ, MEHTER KONSERİNİ TAKİP ETTİ

Ulsan’ın en büyük festivali olan Sanayi Festivali, Taehwagang Ulusal Parkı’nın içerisinde, yeşillikler arasında düzenleniyor. Açılış programıyla başlayan festivalde sahne alan Büyükşehir Mehter Takımı’nın konserini, Ulsan’a gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de takip etti. Başkan Vekili Abiş, festivalin açılışından önce Ulsan Belediye Başkanı Doo Gyeom Kim’i makamında ziyaret etti. Her iki tarafın da karşılıklı iyi niyetlerini dile getirdiği ziyarette Başkan Kim ve Başkan Vekili Abiş birbirlerine hediye takdim ettiler.

KORELİLER, MEHTER MARŞLARI İLE COŞTU

Güney Kore ve diğer pek çok ülkeden gelen grupların canlı performanslarını sergilediği Ulsan Sanayi Festivali açılış programına Büyükşehir Mehter Takımı damgasını vurdu. Kurulan dev sahneye, tarihi ve geleneksel kıyafetleri ile çıkan Büyükşehir Mehterini, Koreli vatandaşlar ilgiyle takip etti. Vatandaşlar özellikle “Fetih” ve “Türkler Geliyor”, marşlarında büyük bir coşku yaşadı.

FESTİVAL ALANINDA BİRÇOK ETKİNLİK YAPILIYOR

Kocaeli gibi hem doğası hem de sanayi tesisleri ile öne çıkan Ulsan şehrinde düzenlenen Sanayi Festivali’nde ana konser alanının yanı sıra birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Yerel sanatçıların sahne aldığı küçük sahne, oyunların ve yarışmaların yapıldığı alanlar ve ücretsiz ikramların sunuldu birçok farklı mekanda Koreli vatandaşlar ve diğer davetliler gönüllerince eğleniyor.



(Ömer İLGEÇ)