BAŞKAN ASLANTAŞ, ALMANYA’DA TÜRK-ALMAN EKONOMİ KONFERANSI VE TD-IHK GENEL KURULU’NA KATILDI

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Almanya’da düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Türk-Alman Ekonomi Konferansı Açılış Resepsiyonu’na katıldı.

17 Ekim 2025 Cuma 09:23

Türk ve Alman iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının oluşturulması yönünde önemli mesajlar verildi.

Açılış resepsiyonu kapsamında, Başkanımız Abdurrahman Aslantaş; Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğul ile bir araya gelerek Almanya pazarına yönelik iş birliği olanakları ve ticaret fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program boyunca, Başkanımız Aslantaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yakın istişarelerde bulunarak Gebze bölgesinin sanayi gücü, ihracat kapasitesi ve küresel rekabet vizyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Hisarcıklıoğlu, Gebze iş dünyasının dinamizmine ve Odamızın yürüttüğü projelere duyduğu güveni dile getirerek, bölgenin Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekti.

Açılış resepsiyonunun ardından gerçekleştirilen TD-IHK 16. Olağan Genel Kurulunda, Başkanımız Abdurrahman Aslantaş oyunu kullanarak yeni dönem yönetiminin belirlenmesine katkı sundu.

Genel kurul sonrasında değerlendirmede bulunan Başkan Aslantaş şu ifadeleri kullandı:

“Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine yönelik değerli görüş alışverişleri ve yapıcı diyaloglar, bizler için son derece kıymetliydi. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eder, yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim.”

Ayrıca Başkan Aslantaş, yakın zamanda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Genel Sekreteri’ni Gebze Ticaret Odası’na davet ettiğini belirterek, iki kurum arasında karşılıklı iş birliğini derinleştirmeye yönelik adımların önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)

