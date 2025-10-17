GENEL:
Gebze bölgesinde üst geçit asansörleri pırıl pırıl

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için üst geçitlerdeki bakım ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gebze bölgesindeki üst geçitlerde bulunan asansörleri periyodik olarak temizliyor.

17 Ekim 2025 Cuma 09:30

 ÜST GEÇİTLERDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde bulunan üst geçit ve asansörlerde düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesinde İstanbul ve Ankara istikametlerinde bulunan üst geçit asansörleri özenle temizlendi. Gebze bölgesinde ise Şehit Eren Bülbül, Şehit Uzman Çavuş Polat Özbek, Eskihisar, Eskihisar 2 ve Malkoçoğlu üst geçit asansörlerinde kapsamlı hijyen çalışmaları tamamlandı.

 

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI ÖNCELİK TAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan temizlik çalışmalarının vatandaşların sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, üst geçitlerdeki bakım ve hijyen işlemlerinin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini, bu sayede asansörlerin güvenli ve temiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)

