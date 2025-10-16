SPOR:
Çayırova Belediyesi’nden potada beşte beş

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’ndeki serüvenine doludizgin devam ediyor. Sezonun beşinci hafta karşılaşmasında kendisi gibi ligin namağlup ekiplerinden Kipaş İstiklal’i konuk eden Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 90-86’lık skorla galip ayrılarak, beşte beş yaptı.

16 Ekim 2025 Perşembe 09:54

 Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkan Çayırova Belediyesi, yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Ligin beşinci haftasında, sahasında Kipaş İstiklal’i ağırlayan Çayırova Belediyesi, sahadan 90-86’lık galibiyetle ayrıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de tribünden takip ettiği karşılaşmaya, temsilcimiz Çayırova Belediyesi Roberto Gallinat, Can Uğur Öğüt, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Salonu dolduran seyircisinin desteği ile maça güçlü bir şekilde giren Çayırova Belediyesi, karşılaşmanın ilk periyodunu 26-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte Kipaş İstiklal, hücumda istediği işleri daha fazla yapsa da, Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 41-37 önde girdi.

 

GALLİNAT’TAN 38 SAYI

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte karşılıklı basketlere ve heyecan fırtınasına sahne olsa da, tecrübeli oyuncularıyla maç sonunda hata yapmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 90-86’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 38 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Enes Berkay Taşkıran’ın 12 ve Hakan Yapar’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

 

“BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM”

Maç sonunda gelen galibiyet sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve tribünü dolduran seyirciler büyük sevinç yaşarken, Başkan Çiftçi soyunma odasında oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek, şunları dile getirdi; “Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı çok güzel işler çıkarıyor. Ben teknik ekibimize ve siz değerli oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şöyle kendinizi kocaman bir alkışlayın.” Oyuncularla birlikte galibiyet pozu veren Başkan Çiftçi, “Beşte beş yaptıkSezonun beşinci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum! Mücadeleniz, inancınız ve takım ruhunuzla Çayırova’mıza bir kez daha büyük bir gurur yaşattınız. Yolunuz açık olsun çocuklar!” dedi.

(Erkan ERENLER)

