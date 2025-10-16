Çayırova Belediyesi’nden potada beşte beş

GALLİNAT’TAN 38 SAYI
Üçüncü ve dördüncü çeyrekte karşılıklı basketlere ve heyecan fırtınasına sahne olsa da, tecrübeli oyuncularıyla maç sonunda hata yapmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 90-86’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 38 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Enes Berkay Taşkıran’ın 12 ve Hakan Yapar’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
“BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM”
Maç sonunda gelen galibiyet sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve tribünü dolduran seyirciler büyük sevinç yaşarken, Başkan Çiftçi soyunma odasında oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek, şunları dile getirdi; “Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı çok güzel işler çıkarıyor. Ben teknik ekibimize ve siz değerli oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şöyle kendinizi kocaman bir alkışlayın.” Oyuncularla birlikte galibiyet pozu veren Başkan Çiftçi, “Beşte beş yaptık. Sezonun beşinci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum! Mücadeleniz, inancınız ve takım ruhunuzla Çayırova’mıza bir kez daha büyük bir gurur yaşattınız. Yolunuz açık olsun çocuklar!” dedi.
(Erkan ERENLER)