GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın ev sahipliğinde, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; bölgedeki sanayi–üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi, teknoloji geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi konuları ele alındı.

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:15

 Toplantıya; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Ercüment Sarıtaş, KOÜ Teknopark Müdürü Ercin Dinçer, Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yücel ve Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Av. Arb. Çağrı Solak katılım sağladı.

 

Gerçekleştirilen toplantıda, Teknopark bünyesinde yürütülen mevcut projeler değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin planlamalar ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek yeni adımların önemi vurgulandı.

 

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, “Gebze bölgesi; sanayi, teknoloji ve girişimcilik alanlarında ülkemizin en dinamik merkezlerinden biridir. Bu potansiyeli daha ileriye taşımak adına üniversite–sanayi iş birliğini her fırsatta destekliyoruz. Toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte bölgemizin teknoloji ve inovasyon kapasitesini geliştirmeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)

