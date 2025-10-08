Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda seslendi

“X PLATFORMUNDA ETKİ AJANLARI KOL GEZİYOR”

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide sevenleri ile bir araya gelen Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok çalışmasına şahit olduğunu ifade etti. Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonu’nda düzenlenen “Algı Operasyonları ve Türkiye” adlı söyleşide konuşan Öztürk, “Geçen ben kendi sosyal medyamda paylaştım. Ben artık X platformunu ciddiye almıyorum. Çünkü X denilen platformda etki ajanları kol geziyor. İsmini saklayarak ve profiline Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağını koyarak ya da Atatürk fotoğrafı koyarak etki ajanlığı yapılıyor. Mesela Sumud filosuna mükemmel bir destek veriliyordu. Şimdi ise bugün o aktivistler linçleniyor. Neden linçleniyor, çünkü birileri operasyonun düğmesine bastı. Lütfen X platformuna bakıp ta Türkiye ve Dünya’yı yorumlamayın. İsrail, TikTok’u ele geçirmek üzere. Geçenler de Netenyahu, ‘Bizim sosyal medyada daha da aktif olmamız lazım’ dedi. Yani X platformuna da göz diktiler, ‘Elon Mask zaten bizim dostumuz’ dedi. Dolayısıyla bir sosyal medya platformuyla bir ülkeyi karıştırabilirsin” şeklinde konuştu.

“MUTLU ŞEHİR KOCAELİ BOYKOTA DEVAM EDİYOR”

Yazar ve TV Program Sunucusu Türker Akıncı ise, “7 Ekim İsrail’in Gazze’ye yönelik işgalinin ikinci sene-i devriyesidir. Gülüyoruz eğleniyoruz ama gönlümüz ve yüreğimiz hep Gazze’den yana. 2 yıldır o vahşet insanlığın gözü önünde yaşanıyor. 7 Ekim başladıktan sonra işte Fulya gibi bizim kızlar, naçizane bizim gibi insanlar anlatmaya çalışıyoruz yaşananları. Bazı çevreler ne dediler? ‘Onlar topraklarını sattılar’, ‘onlarda satmasalardı topraklarını’ dediler. Bakın konumuz algı operasyonları. Biz bir ay boyunca bu durumun öyle olmadığını anlatmaya çalıştık. Boykota burada devam edenler vardır. Mutlu Şehir Kocaeli boykota devam ediyor” dedi.

“KAAN İLERİ SÜREÇTE YERLİ MOTOR İLE UÇAÇAK”

Konuşmasına devam eden Akıncı, “Kısa bir süre önce Türkiye, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’ın ifadelerini konuşuyordu. Sayın Bakan, ‘Yerli motor çalışmaları devam ederken Amerikan motoru ile yerli motor yapılana kadar Kaan Uçağı uçacak’ dedi. Sanki Hakan Fidan yeni bir şey söylemiş gibi Kaan hakkında bir tevsiat başladı. Kaan’ın ilk önce yabancı menşei bir motor ile uçacağı, daha sonra 2032 yılında yerli motorun görev yapacağı ve hatta o sürenin 2028 yılına çekilmeye çalışıldığı haberleri zaten kamuoyunda biliniyordu” dedi. Söyleşinin bu kısmında söz alan Gazeteci Fulya Öztürk, “Bu durum yıllardır hem TUSAŞ hem de diğer devlet yetkilileri tarafından açıklandı. Eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile yaptığım bir röportajda Kaan’ın ilk önce yabancı kaynaklı bir motor kullanacağını ve daha sonra yerli motor ile görev yapacağını belirtmişti” dedi.



(Ömer İLGEÇ)