GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kitap Fuarı, Kocaelispor forması kazandırıyor

7’den 70’e herkesi ağırlayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kocaelispor taraftarına özel olarak düzenlenen bilgi yarışmasında ilk 3’e girenler forma kazandı.

Kitap Fuarı, Kocaelispor forması kazandırıyor

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:06

 İLK 3’E GİRENLER FORMA KAZANDI

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi, imza günleri ve 

çocuk oyunları gibi sahne oyunlarının yanı sıra akşamları da sinema gösterimi ve Kocaelispor’a özel sahne etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kocaelispor taraftarları, gündüz kitap stantlarını gezerken akşam ise dev ekranda Kahoot uygulamasıyla bilgi yarışmasına katılıyor. Yarışmada soruları hızlıca cevaplayan 3 taraftara forma hediye edildi. 

 

MEŞALELER YAKILDI, MARŞLAR SESLENDİRİLDİ

Kahoot uygulamasıyla kullanıcı adı alan yarışmacılar, Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık’ın hazırladığı soruları heyecanla cevapladı. Yarışmada “İsmet Paşa Stadı’na gelen ilk Avrupa takımı hangisidir?”, “Kocaelispor taraftarının adı nedir?”, “Kocaelispor hangi Avrupa takımını 4-1 yendi?” “Kocaelispor başkanının adı nedir?, ”Kocaelispor futbol dışında Avrupa'da hangi branşla ülkemizi temsil etti?”  gibi sorular soruldu. Yarışma sonunda ByKörfez taraftarlara 3’lü çektirdi. Meşalelerin yakıldığı akşamda hep bir ağızdan Kocaelispor marşları seslendirildi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK...
Bahar Eriş’ten çocuk yetiştirmede altın kurallar Bahar Eriş’ten çocuk yetiştirmede altın kurallar
Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda seslendi Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda...
Guinness’ten rekora Gazze engeli Guinness’ten rekora Gazze engeli
Şahin: Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor Şahin: Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor
En özel kuaförler yeteneklerini anneleriyle paylaştı En özel kuaförler yeteneklerini anneleriyle paylaştı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ...
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın ev sahipliğinde, Kocaeli Üniversitesi...

Haberi Oku