GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bahar Eriş’ten çocuk yetiştirmede altın kurallar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. “İyi Çocuk Yetiştirmek” başlıklı söyleşide konuşan deneyimli yazar ve eğitimci Bahar Eriş, çocuk yetiştirmenin püf noktalarını ve ailelerin çocuklarıyla nasıl daha sağlıklı iletişim kurabileceğini anlattı.

Bahar Eriş'ten çocuk yetiştirmede altın kurallar

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:13

 ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ALTIN KURALLAR

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen dev fuarda Türkiye’nin en seçkin yayınevi binlerce eseriyle yer alırken, binin üzerinde şair ve yazar da kitap tutkunları ile bir araya geliyor. Bu kapsamda fuar, deneyimli yazar ve eğitimci Bahar Eriş’i ağırladı. Eriş, çocukluk yıllarının öğrenmenin en hızlı ve kritik dönemi olduğunu vurgulayarak, çocukların kendi başlarına bir şeyler yapmalarına fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. Eriş, “Çocuğun ihtiyaçları her zaman birilerince karşılanırsa, çocuk problem çözme becerisi geliştiremez. Bizler onların önüne çıkan zorlukları aşmasına izin vermeliyiz” dedi.

 

“DUYGULARI ÖZGÜRCE İFADE ETMEK ÖNEMLİ”

Çocukların duygularını olduğu gibi ifade edebilmeleri gerektiğinin altını çizen Eriş, “Çocuk öfkelenebilir ancak öfkesiyle kimseye zarar veremez. Duygularını bastıran çocuk, zamanla kırılganlaşır” ifadelerini kullandı.  Eriş, zorbalığın tamamen ortadan kalkmasının zorluğuna dikkat çekti.

 

“ÖZGÜVENİ YETENEK ALANLARIYLA DESTEKLEYİN”

“Çocuğun yetenek alanlarını keşfetmek ve desteklemek, onun özgüveninin artmasını sağlar” diyen Bahar Eriş, sağlıklı gelişim için ailelerin çocuklarına bu yönde rehberlik etmesinin önemini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söyleşi sonunda Bahar Eriş’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK...
Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda seslendi Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda...
Guinness’ten rekora Gazze engeli Guinness’ten rekora Gazze engeli
Şahin: Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor Şahin: Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor
Kitap Fuarı, Kocaelispor forması kazandırıyor Kitap Fuarı, Kocaelispor forması kazandırıyor
En özel kuaförler yeteneklerini anneleriyle paylaştı En özel kuaförler yeteneklerini anneleriyle paylaştı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ...
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın ev sahipliğinde, Kocaeli Üniversitesi...

Haberi Oku