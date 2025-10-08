Bahar Eriş’ten çocuk yetiştirmede altın kurallar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. “İyi Çocuk Yetiştirmek” başlıklı söyleşide konuşan deneyimli yazar ve eğitimci Bahar Eriş, çocuk yetiştirmenin püf noktalarını ve ailelerin çocuklarıyla nasıl daha sağlıklı iletişim kurabileceğini anlattı.

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ALTIN KURALLAR

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen dev fuarda Türkiye’nin en seçkin yayınevi binlerce eseriyle yer alırken, binin üzerinde şair ve yazar da kitap tutkunları ile bir araya geliyor. Bu kapsamda fuar, deneyimli yazar ve eğitimci Bahar Eriş’i ağırladı. Eriş, çocukluk yıllarının öğrenmenin en hızlı ve kritik dönemi olduğunu vurgulayarak, çocukların kendi başlarına bir şeyler yapmalarına fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. Eriş, “Çocuğun ihtiyaçları her zaman birilerince karşılanırsa, çocuk problem çözme becerisi geliştiremez. Bizler onların önüne çıkan zorlukları aşmasına izin vermeliyiz” dedi.

“DUYGULARI ÖZGÜRCE İFADE ETMEK ÖNEMLİ”

Çocukların duygularını olduğu gibi ifade edebilmeleri gerektiğinin altını çizen Eriş, “Çocuk öfkelenebilir ancak öfkesiyle kimseye zarar veremez. Duygularını bastıran çocuk, zamanla kırılganlaşır” ifadelerini kullandı. Eriş, zorbalığın tamamen ortadan kalkmasının zorluğuna dikkat çekti.

“ÖZGÜVENİ YETENEK ALANLARIYLA DESTEKLEYİN”

“Çocuğun yetenek alanlarını keşfetmek ve desteklemek, onun özgüveninin artmasını sağlar” diyen Bahar Eriş, sağlıklı gelişim için ailelerin çocuklarına bu yönde rehberlik etmesinin önemini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söyleşi sonunda Bahar Eriş’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.



(Ömer İLGEÇ)