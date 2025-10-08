En özel kuaförler yeteneklerini anneleriyle paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde “Kuaförlük Atölyesi’ne” katılan öğrenciler, aldıkları eğitimleri anneleri üzerinde uygulayarak hem deneyim kazandı hem de keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİMDE BECERİLERİNİ GÖSTERDİ

Yaklaşık bir aydır eğitim gören 18 öğrenci; kişisel hijyen, salon hijyeni, müşteri iletişimi, saç ve deri anatomisi, saç şekillendirme ile kaş tasarımı gibi konularda edindikleri bilgileri annelerine uygulamalı olarak gösterdi. Böylece gençler öğrendiklerini pekiştirirken, anneler de çocuklarının gelişimine tanıklık etti.

GENÇLERDEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Etkinlikte söz alan öğrenciler, eğitim sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dilara isimli öğrenci, eğitim sayesinde yeniden okula devam edebildiğini belirtirken, bir diğer öğrenci Melike ise öğrendiklerinden mutluluk duyduğunu söyledi. Muhammet isimli öğrenci de, “Burada kendime yeni bir sayfa açtım, yapamam dediğim şeyleri başardım” sözleriyle duygularını ifade etti. Anneler de çocuklarının gelişimine katkı sunan merkez ve öğretmenlere teşekkür etti.

ANNELER İÇİN DUYGU FARKINDALIĞI ÇALIŞMASI

Etkinlik yalnızca gençlerle sınırlı kalmadı. Merkezde görevli psikolog tarafından annelere yönelik “Duygu Farkındalığı Grup Çalışması” düzenlendi. Bu eğitimle annelerin kendi duygularını tanımaları, ifade becerilerini geliştirmeleri ve çocuklarını daha iyi anlayabilmeleri hedeflendi.

GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ BİR ORTAM

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, örgün eğitime devam edemeyen 14-18 yaş arasındaki gençlere mesleki ve hobi atölyeleriyle eğitim imkânı sunuyor. Psiko-sosyal destek programlarıyla da öğrencilerin ergenlik dönemindeki sorunlarla baş etmelerine yardımcı oluyor.

AİLELERLE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Kuaförlük Atölyesi öğrencilerinin anneleriyle birlikte katıldığı etkinlik, merkezin yalnızca gençlere değil ailelere de dokunan yaklaşımını ortaya koydu. Eğitim ve psiko-sosyal desteğin bir arada yürütüldüğü bu özel gün, hem gençler hem de aileleri için unutulmaz bir deneyim oldu.



(Ömer İLGEÇ)