Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda bol bol imza dağıttı

FUARIN EN RENKLİ STANDI

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, tüm renkleriyle sürüyor. Söyleşilerden imza gününe, yarışmalardan panellere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kitap fuarında bir hafta geride kaldı. Fuarın en renkli stantlarından olan Kocaelispor standı yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, kaleci Gökhan Değirmenci ve Malili futbolcu Massadio Haidara’yı ağırladı.

TARAFTARIN HEYECANINA ORTAK OLDULAR

Teknik direktör ve futbolcular, kurulan dev ekran önünde önce Kocaeli taraftarların büyük ilgi gösterdiği bilgi yarışmasına katıldı. Yarışmayı kazanan 3 taraftara forma hediye edildi. Şanslı taraftarlar formalarını Selçuk İnan ve futbolculara imzalatma imkânı buldu.

ŞANSLI TARAFTARLAR TAKIMLA YEMEK YİYECEK

Bilgi yarışmasının ardından çelik yapı içinde bulunan takım standında imza etkinliğine katılan teknik direktör Selçuk İnan ve futbolcular, burada da taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stantta mini bir yarışma yapılırken, kazananlara bere, atkı, ahşap telefon tutacağı hediye edildi. Düzenlenen çark oyunuyla 3 şanslı taraftar futbolcularla öğle yemeği yeme hakkı kazandı.

BİLGİ YARIŞMASINA KONUK OLDULAR

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kaleci Gökhan Değirmenci ve futbolcu Massadio Haidara, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kurulan dev ekran önünde taraftarların katıldığı bilgi yarışması heyecanına ortak oldu. Taraftarlara bu kez Selçuk İnan ve Gökhan Değirmenci ile ilgili sorular soruldu.

“BU KADAR GENCİ BİR ARADA GÖRMEK ÇOK GÜZEL”

Teknik Direktör Selçuk İnan, taraftarların sorularını yanıtlayarak, “Bu kadar okuyan insanın bir arada olması çok güzel. 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda buluştuğumuz için çok mutluyuz. Kitap fuarında bu kadar genci bir arada görmek hem bizim hem ülkemiz için çok güzel bir şey” dedi.

“BAŞARILI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

İnan’a “Antrenörlük mü yoksa futbolculuk mu daha heyecanlı ?” sorusu yöneltildi. İnan, “Hayatta böyle. Heyecansız hiçbir şey olmuyor. Kendinizi tüm benliğinizle vermeniz gerekiyor, en azından ben öyle yapıyorum. Böyle bir camiada şehrini ve takımını bu kadar seven insanlara hizmet etmekten mutluyum. Bu takımı başarıya ulaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Antrenörlük benim için futbolculuğun önünde” dedi.

“LİGİN EN İYİ NOKTASINDA OLACAĞIZ”

“Kocaelispor sezon sonu için ne vadediyor?” sorusunu içtenlikle yanıtlayan kaleci Gökhan Değirmenci, “Yepyeni bir takım kuruldu. Biraz zorluk yaşadık ama bu takımın nereye gideceğini görüyoruz. Kocaelispor’un 16 sene sonra Süper Lig’deki ilk senesi. Kulübümüzü ve camiamızı ligin en iyi noktasına kadar götürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİSPOR TARAFTARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI”

“Kocaeli’yi nasıl buldun?” sorusuna samimiyetle cevap veren Malili futbolcu Massadio Haidara ise,“Kocaeli çok güzel bir şehir. Kocaelispor çok güzel bir kulüp. Taraftarların bir kulübe bu kadar sahip çıkması beni çok şaşırttı. Sizleri memnun etmek için çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kocaelispor’un standına uğrayan teknik direktör Selçuk İnan, kaleci Gökhan Değirmenci ve futbolcu Massadio Haidara burada taraftarların formalarını imzaladı.





(Ömer İLGEÇ)