Yazar Basılı, Kitap Fuarı’nda çocukları eğlendirdi

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birçok etkinlik ve söyleşileri ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Çocuk kitapları yazarı ve gazeteci Anıl Basılı, Selim Sırrı Paşa Salonu’nda “Uçan Anne Terliği” konulu söyleşisinde çocuklarla bir araya geldi.

ÇOCUKLAR, ANIL BASILI’YI ÇOK SEVDİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda Türkiye’nin en seçkin yayınevi binlerce eseriyle yer alırken, binin üzerinde yakın şair ve yazar da kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda çocuk kitapları yazarı ve gazeteci Anıl Basılı, Selim Sırrı Paşa Salonu’nda “Uçan Anne Terliği” konulu söyleşisinde çocukları eğlendirdi.

“HİKÂYE SİZİN SEVİYENİZE ÇIKTINTAN SONRA BAŞLIYOR”

Türkiye’yi dolaşmaya başlayıp köy okullarında kütüphane kurmaya başladıktan sonra hayatının değişmeye başladığını belirten Yazar Anıl Basılı, “Genelde bizim ülkemizde çocukların seviyesine inebilmek deniliyor. Aslında hikâye sizin seviyenize yükseldiğimizde başlıyor. Sizin seviyenize çıktıktan sonra hayata aynı noktadan başlıyoruz” dedi. Selim Sırrı Paşa Salonunu dolduran çocuklarla soru cevap etkinliği yapan Yazar Anıl Basılı, çocuklara eğlenceli hikâyeleri ve anılarını paylaştı.



(Ömer İLGEÇ)