GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli temsilcileri, Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nda başarı elde eden öğrencileri temsilen Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden Vali Aktaş'a Ziyaret

18 Ekim 2025 Cumartesi 12:37

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Kocaeli İl Temsilcisi Ferhat Dilek, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Makaracı ve diğer Kocaeli temsilcileriyle birlikte Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye genelinde Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Son Peygamber Platformu tarafından düzenlenen Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında ödül kazanan Kocaelili öğrenciler için tebrikler iletildi.

Vali Aktaş, konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretleri ve başarıları dolayısıyla teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini İnceledi Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini...
Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’ndan Vali Aktaş’a Ziyaret Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’ndan Vali...
Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın, A Millî Futbol Takımımızı Kocaeli’de Karşıladı Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın,...
İsmail Kahraman, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile İlçenin Tarihi ve Kültürel Kimliği Üzerine Söyleşi İsmail Kahraman, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal...
Türkiye’deki Amerika: 1910–1970 Sergisi İstanbul’da Açıldı Türkiye’deki Amerika: 1910–1970 Sergisi İstanbul’da...
AMERİKALI YAZAR GİRESUN YAĞLIDERE’DEN ABD’YE GÖÇÜ KİTAPLAŞTIRDI AMERİKALI YAZAR GİRESUN YAĞLIDERE’DEN ABD’YE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile...

Haberi Oku