Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli temsilcileri, Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nda başarı elde eden öğrencileri temsilen Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Kocaeli İl Temsilcisi Ferhat Dilek, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Makaracı ve diğer Kocaeli temsilcileriyle birlikte Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye genelinde Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Son Peygamber Platformu tarafından düzenlenen Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında ödül kazanan Kocaelili öğrenciler için tebrikler iletildi.

Vali Aktaş, konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretleri ve başarıları dolayısıyla teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek