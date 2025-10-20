ASAYİŞ:
Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun sivil polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 16:56

 Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, sinema eğlencesinden dönen Kadir Miraç Göker, iki arkadaşıyla birlikte otobüsten inerek Hacıosman Mahallesi mevkiinden Mimar Sinan Mahallesi'ne geçmek istedi. Bu sırada D-100 kara yoluna çıkan Göker'e, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, 29 Eylül'de Derince 17 Ağustos Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 
  Kaza anı kamerada 
  Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, Göker'in yola çıktığı esnada aracın çarptığı anlar yer alıyor. 


İHA
