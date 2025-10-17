İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demirciler Konağı’nda El Emeği Eserler Sergilendi

KURSİYERLERİN GÖZ NURU ESERLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Demirciler Konağı'nda El Emeği Eserler Sergilendi

17 Ekim 2025 Cuma 10:58

 Dilovası Belediyesi bünyesinde hizmet veren Demirciler Konağı Kadın, Aile Hizmeti ve Çocuk Akademi Merkezi kursiyerlerinin büyük emeklerle hazırladığı çini, dikiş-nakış ve el sanatlarından oluşan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kadınların el emeğiyle hayat bulan ürünler, katılımcılardan tam not aldı. Sergiyi DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU DA ZİYARET ETTİ.
Kursiyerlerin aylar süren titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler, sergiyi gezen vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlikte kadınların üretkenliği ve sanata kattıkları değer bir kez daha gözler önüne serildi.
“KADINLARIMIZIN AZMİYLE GURUR DUYUYORUZ”
Sergi ziyareti sırasında konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, kursiyerlerin emeklerine dikkat çekerek “Demirciler Konağı Kadın, Aile Hizmeti ve Çocuk Akademi Merkezi sadece bir kurs merkezi değil; aynı zamanda kadınlarımızın üretim, paylaşım ve dayanışma noktası haline geldi. Bugün burada sergilenen her bir eser, alın teriyle, sevgiyle ve azimle hazırlanmış. Kadınlarımızın bu gayretini görmek bizleri gerçekten gururlandırıyor. Onların hem kendilerini geliştirmeleri hem de ekonomiye katkı sunmaları bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederim.” dedi.
GENİŞ KATILIM SAĞLANDI
Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaretin sonunda Başkan Ömeroğlu, kursiyerlerle sohbet ederek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Kesintisiz Ve Etkin Hizmet Sunuyor Dilovası Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara...
ÇAK-TİM’den kaymakamlık personeline deprem eğitimi ÇAK-TİM’den kaymakamlık personeline deprem eğitimi
Çayırova Belediyesi Mobil, yenilenen yüzüyle yayında Çayırova Belediyesi Mobil, yenilenen yüzüyle yayında
Başkan Çiftçi, “Sizler, bizim geleceğimizsiniz” Başkan Çiftçi, “Sizler, bizim geleceğimizsiniz”
Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor Darıca’da Engelsiz Yaşam Merkezi Kursları Başlıyor
Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara...
Dilovası Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve belediye hizmetlerini daha hızlı,...

Haberi Oku