Demirciler Konağı’nda El Emeği Eserler Sergilendi

Dilovası Belediyesi bünyesinde hizmet veren Demirciler Konağı Kadın, Aile Hizmeti ve Çocuk Akademi Merkezi kursiyerlerinin büyük emeklerle hazırladığı çini, dikiş-nakış ve el sanatlarından oluşan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kadınların el emeğiyle hayat bulan ürünler, katılımcılardan tam not aldı. Sergiyi DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU DA ZİYARET ETTİ.

Kursiyerlerin aylar süren titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler, sergiyi gezen vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlikte kadınların üretkenliği ve sanata kattıkları değer bir kez daha gözler önüne serildi.

“KADINLARIMIZIN AZMİYLE GURUR DUYUYORUZ”

Sergi ziyareti sırasında konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, kursiyerlerin emeklerine dikkat çekerek “Demirciler Konağı Kadın, Aile Hizmeti ve Çocuk Akademi Merkezi sadece bir kurs merkezi değil; aynı zamanda kadınlarımızın üretim, paylaşım ve dayanışma noktası haline geldi. Bugün burada sergilenen her bir eser, alın teriyle, sevgiyle ve azimle hazırlanmış. Kadınlarımızın bu gayretini görmek bizleri gerçekten gururlandırıyor. Onların hem kendilerini geliştirmeleri hem de ekonomiye katkı sunmaları bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederim.” dedi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI