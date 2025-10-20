GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında Vefat Etti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze’de uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan ve toplumda geniş bir kesim tarafından tanınan Erol Aydın, Nevşehir’de geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında Vefat Etti

20 Ekim 2025 Pazartesi 19:09

Aslen Giresun’un Görele ilçesi Bozcaali Mahallesi’nden olan Aydın, meslek hayatı boyunca disiplinli ve fedakâr çalışmalarıyla tanındı. Uzun yıllar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Aydın, emekli olmadan önce önceki dönem Gebze Kaymakamı Tahsin Cumhur Ersoy’un yakın korumalığını üstlenmişti. Bu görevinde gösterdiği profesyonellik ve sorumluluk, onu tanıyan herkesin saygısını kazandırdı.

Erol Aydın, sadece meslek hayatında değil, özel hayatında da çevresi tarafından sevilen bir kişiydi. Gebze’de ikamet eden Aydın, hem meslektaşları hem de komşuları tarafından saygı ve sevgiyle anılıyordu.

Merhumun cenazesi Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gebze Gazetesi olarak merhum Erol Aydın’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Onun fedakâr ve örnek meslek hayatı, Gebze’de uzun yıllar saygıyla hatırlanacak ve anılacaktır.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Erol AydınTahsin Cumhur Ersoy’un Yakın KorumasıTrafik KazasındaHayatını Kaybetti.
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki...
Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni...
Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar...
Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş Güz Festivali’nde Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş...
İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel Ay, Harşit Savunmasına Işık Tutan Eseri İnceledi İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel...
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında! Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen...

Haberi Oku