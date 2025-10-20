Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında Vefat Etti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze’de uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan ve toplumda geniş bir kesim tarafından tanınan Erol Aydın, Nevşehir’de geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti.

Aslen Giresun’un Görele ilçesi Bozcaali Mahallesi’nden olan Aydın, meslek hayatı boyunca disiplinli ve fedakâr çalışmalarıyla tanındı. Uzun yıllar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Aydın, emekli olmadan önce önceki dönem Gebze Kaymakamı Tahsin Cumhur Ersoy’un yakın korumalığını üstlenmişti. Bu görevinde gösterdiği profesyonellik ve sorumluluk, onu tanıyan herkesin saygısını kazandırdı.

Erol Aydın, sadece meslek hayatında değil, özel hayatında da çevresi tarafından sevilen bir kişiydi. Gebze’de ikamet eden Aydın, hem meslektaşları hem de komşuları tarafından saygı ve sevgiyle anılıyordu.

Merhumun cenazesi Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gebze Gazetesi olarak merhum Erol Aydın’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Onun fedakâr ve örnek meslek hayatı, Gebze’de uzun yıllar saygıyla hatırlanacak ve anılacaktır.

